RodFai Blue เถลิงบัลลังก์แชมป์ถ้วย เอ แซงชนะนัดชิง 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก ปี 5

การแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2026 (100PLUS Thai Tennis League 2026) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 5 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันสุดท้าย จบลงเมื่อค่ำวันที่ 24 ส.ค. 2569 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ไฮไลท์ส่งท้ายเป็นการหาแชมป์ประเภทถ้วย เอ ทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 120,000 บาท ฉะนั้น การแข่งขันจึงเต็มไปด้วยความเข้มข้น โดยมี 4 ทีมร่วมชิงชัย แข่งขันแบบพบกันหมด ประกอบด้วย Glass House (แชมป์เก่า), RodFai Blue, UNLOSER A และ RodFai Gold
ผลรอบพบกันหมด Glass House คว้าชัย 3 แมทช์รวด เป็นอันดับ 1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทันที ซึ่งชิงแชมป์กับ RodFai Blue ทีมอันดับ 2 ที่ชนะมา 2 และแพ้ 1 แมทช์ ในขณะที่คู่ชิงอันดับ 3 RodFai Gold (ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์) พบกับ UNLOSER A (แพ้ 3 แมทช์)
รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันทั้งหมด 7 คู่ โดย Glass House ออกสตาร์ทด้วยการนำไปก่อน 2-0 คู่ จาก คู่ผสมเยาวชน โดย อริยพล หลีกุล กับ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ ที่ผนึกกำลังเอาชนะ เตชธรรม ศรีเสน กับ โชติรินทร์ แก้วก่า 6-1 และจาก คู่ผสมทั่วไป ธนกร ศรีรัตน์ กับ ลัลดา กำหอม ที่ชนะ พัชรพล กาวิน กับ กมลวรรณ บัวแย้ม ด้วยสกอร์ 7-5
RodFai Blue ได้แต้มตามมาเป็น 1-2 จาก หญิงคู่อายุรวม 90 ปี ด้วยฝีมือของ ดาวดึงส์ พลกรรณ์ กับ กุลนันท์ จิตต์สวัสดิ์ ที่เอาชนะ เจนจิรา นิมมานเหมินท์ กับ ชุมาพร วงศ์สายเชื้อ ที่สกอร์ 6-3
จากนั้น Glass House มาได้อีกแต้มนำเป็น 3-1 คู่ จาก ประเภทคู่ผสมอายุรวม 100 ปี เมื่อ กฤษณลัญจน์ สกลยศวงษ์ กับ ชาญชัย อุ่มไกร โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา เอาชนะ บงกช ตั้งวงศ์กิจ กับ วรวุฒิ ภคชัยวุฒิ 6-2 คะแนน
RodFai Blue ที่แม้ตกเป็นฝ่ายตาม ยังไม่ถอดใจส่งขุนพลนักหวดมากฝีมือลงไปสู้ จนสามารถกวาด 3 คะแนนที่เหลือได้สำเร็จ จาก ชายคู่อายุรวม 90 ปี นิติศักดิ์ เมืองเหนือ กับ อัคสิทธิ์ เทพกสิกุล ที่ชนะ พงศ์ศิริ นิโรจน์ กับ จตุพล พงศ์ปรีชา 6-2, จาก ชายคู่อายุรวม 110 ปี จิรพงศ์ โรจนวาสี กับ สุนทร ระดาบุตร ที่ชนะ จิรวัฒน์ รักการแพทย์ กับ วิเศษศิลป์ แสนภูวา 6-4
และคะแนนสุดท้าย จาก ชายคู่อายุรวม 130 ปี ซึ่งดวลแร็กเกตกันอย่างดุเดือดถึงไทเบรก และเป็น พ.อ.ไกรเพชร วรสมบัติ กับ นิพิท ศรีเจริญ ที่เอาชนะ นฤนาท โพธิ์ดอกไม้ กับ สุนทร กล้าหาญ ไปอย่างสุดมัน ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-4
จากผลดังกล่าว ทำให้ RodFai Blue ได้คะแนนแซงเอาชนะไป 4-3 คู่ ขึ้นครองบัลลังก์แชมป์ถ้วย เอ ศึก 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก ปีที่ 5 ทันที พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท ด้าน Glass House รองแชมป์ รับเงินรางวัล 60,000 บาท ส่วนคู่ชิงอันดับ 3 RodFai Gold ชนะ UNLOSER A 4-3 คู่ โดย RodFai Gold รับ 30,000 บาท และ UNLOSER A รับ 15,000 บาท
ปิดท้ายรายการนี้ ด้วยการมอบเงินรางวัล โดย "แทมมี่" น.ส.แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิส มืออันดับ 19 ของโลก ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกันนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษ ผู้จัดการทีมดีเด่น ซึ่งได้รับเสื้อสามารถ ได้แก่ ผู้จัดการทีม RodFai Blue รวมทั้งรางวัล ผู้ฝึกสอนดีเด่น 2 รางวัล และนักกีฬาดีเด่น ชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัลด้วย
การแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2026 ได้รับการสนับสนุนจาก 100 พลัส, ASICS Thailand, Head และ SUNTORY MRP เป็นต้น.