กระแสดราม่ากรณี นาบิล อานาน ยอดนักมวยไทยชื่อดัง ประกาศเตรียมเข้าแคมป์ทีมชาติไทย เพื่อล่าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 ยังคงมีให้พูดถึงต่อเนื่อง ล่าสุดมีดราม่าระอุในโลกออนไลน์ เมื่อแฟนกีฬามวยรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในคอมมูนิตี้กีฬามวยไทย พาดพิงถึง สมจิตร จงจอหอ อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ปี 2008
ผู้โพสต์ระบุว่า สมจิตร วิพากษ์วิจารณ์และสบประมาท นาบิล เกี่ยวกับเรื่องพิกัดน้ำหนักและการข้ามสายมาต่อยมวยสากล โดยมองว่าพิกัด 60 กก. หรือ 70 กก. ไม่น่ารอด และหากไปถึง 80 กก. อาจเสี่ยงคางหัก พร้อมตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่และรุ่นพี่ โดยชี้ว่า นาบิล ต้องการทำเพื่อชาติ ไม่ควรถูกบั่นทอนจิตใจ
ต่อมา สมจิตร จงจอหอ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วย ได้เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงมุมมองของตนเอง โดยเน้นย้ำถึงความเป็นจริงในวงการมวยเสื้อกล้ามว่า การเป็นนักกีฬาชุดโอลิมปิกต้องอาศัยความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเบี้ยเลี้ยงซ้อมมีเพียงวันละ 500-1,000 บาท ซึ่งต่างจากรายได้หลักแสนหลักล้านในการชกมวยอาชีพ
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สมจิตร ยังเตือนสติแฟนๆ ว่า นาบิล ยังไม่ได้เริ่มฝึกซ้อมมวยสากลอย่างเป็นทางการ จึงอยากให้ทุกฝ่ายดูไปทีละขั้นตอนและดูกันยาวๆ ไม่ควรด่วนสรุปเรื่องเหรียญรางวัล