“หมิว” หนึ่งเดียวของไทย เข้าตัดเชือกขนไก่โลก 2026 “บาส” เจ็บถอนตัว, “วิว” พ่ายฝรั่งเศส

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 10 ของโลก การันตีมีเหรียญทองแดงในศึกแบดมินตัน ชิงแชมป์โลก 2026 ที่อินเดีย ติดมือเป็นอย่างน้อยแล้ว หลังคู่แข่งในรอบ 8 คนสุดท้าย โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 11 ของโลก จากญี่ปุ่น อดีตแชมป์โลกปี 2017 ได้รับบาดเจ็บ และขอถอนตัว
ส่งผลให้ “หมิว” ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยอัตโนมัติ โดยจะพบกับ อกาเนะ ยามากูชิ มือ 2 ของโลก จากญี่ปุ่น ต่อไป ในวันเสาร์ ที่ 22 ส.ค.นี้
ประเภทชายเดี่ยว "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก อดีตแชมป์โลกปี 2023 หมดโอกาสลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 2 หลังพลาดท่าพ่าย เล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 10 ของโลก จากฝรั่งเศส 1-2 เกม 21-19, 16-21 และ 16-21 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ด้านประเภทคู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าจากจังหวะลื่นในแต้มสุดท้ายของเกมรอบ 16 คู่ ทำให้เจ้าตัว และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสม 4 ของโลก จำเป็นต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้ ทอม กีเซล และ เดลฟิน เดอร์รูร์ คู่ผสมมือ 5 ของโลก ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกทันที