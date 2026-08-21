ชบาแก้วยู-17 ถล่มมาเลเซีย 5-1 ลิ่วรอบชิงบอลศรีกานดี เมอร์เดก้า คัพ 2026

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ซูเปอร์ ซอคเกอร์ อารีนา คุดุส จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิง รายการ ศรีกานดี เมอร์เดก้า คัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามพบกับ มาเลเซีย
ทั้งนี้ฟุตบอลหญิงไทย ยู-17 คว้าแชมป์กลุ่มบี ด้วยการชนะรวดและต้องเจอกับ มาเลเซีย รองแชมป์จากสายเอ เกมนี้ โค้ชมิ่ม ธิดารัตน์ วิวาสุขุ ฝากความหวังในเกมรุกไว้กับ มิริค่า ชีล่าห์ เมอร์ด็อกซ์ ส่วนแดนกลางมี กวินธิดา กิขุนทด และ กนกพร วรรณทอง
เริ่มเกมมาแค่ 7 นาที กนกพร วรรณทอง ได้หลุดขึ้นไป ก่อนจ่ายเข้ากลาง และเป็น โซเฟีย จีนี่ พยายามวิ่งมาสกัด แต่โดนไม่ดีเข้าประตูตัวเองไป ให้ ฟุตบอลหญิงไทยยู-17 นำก่อน 1-0
นาที 16 มาเลเซีย ต้องเหลือสิบคนหลัง นิสรินา บัตริสยา ไปทำฟาวล์ ฐิติรัตน์ สำโรง ที่กำลังหลุดเดี่ยว และโดนใบแดงไป และจากฟรีคิก เป็น กวินธิดา กิขุนทด ที่ยิงด้วยซ้ายไปติดเซฟของ ปูตรี ไอนา
ไทยยังได้ลุ้นต่อเนื่อง นาที 27 เป็น มิริค่า ชีล่าห์ เมอร์ด็อกซ์ ที่ได้หลุดไปยิง หลุดเสาแรกไปนิดเดียว
นาที 36 ศตพร ยศกรทอง วางบอลให้กวินธิดา กิขุนทด ได้หลุดเดี่ยวไปยิงด้วยซ้าย แต่ยังติดเซฟของ ปูตรี ไอนา
นาที 40 มาเลเซีย มาตีเสมอได้ จากจังหวะบอลทุ่ม และ นิน่า บินติ กลับตัววอลเลย์บอลไปชนคานกระเด้งลงพื้นแล้วเด้งต่อเข้าประตูไปให้ สกอร์กลับมาเท่ากัน ที่ 1-1
นาที 44 ไทยเกือบได้ประตูออกนาอีกครั้ง จากจังหวะยิงไกลของ ฐิติรัตน์ สำโรง แต่ยังติดเซฟของ ปูตรี ไอนา ปัดออกหลังไปได้หวุดหวิด และจบคร่ึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกัน อยู่ 1-1
ครึ่งหลังนาที 50 จากจังหวะที่แนวรับ มาเลเซีย สกัดบอลไม่ขาดมาเข้าทาง กวินธิดา กิขุนทด แต่งหนึ่งจังหวะก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ ฟุตบอลหญิงไทย นำอีกครั้ง 2-1
นาที 64 ฟุตบอลหญิงไทย นำห่างเป็น 3-1 และเป็น วรันธร พงษ์โคกสี จ่ายให้ กนกพร วรรณทอง ที่ยิงด้วยขวา แล้วปูตรี ไอนา ปัดไปชนเสาเข้าประตูไป
นาที 74 ฟุตบอลหญิงไทย หนีห่างเป็น 4-1 จากจังหวะที่ กนกพร วรรณทอง รับบอลหน้าเขตโทษก่อนตะลุยเข้าไปกดด้วยขวาเข้าไปเป็นประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้
นาที 85 ไทยมาได้ประตูเพิ่มอีก จากบอลยาวที่ แนวรับมาเลเซีย สกัดไม่ดี มาเข้าทาง ซูซานา ก็เด็ม ยิงจังหวะแรกติดบล็อคแล้วก็ซ้ำเข้าไปให้ สกอร์ห่างเป็น 5-1
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะ มาเลเซีย ไป 5-1
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศ พบกับ ผู้ชนะระหว่าง อินโดนีเซีย เอ หรือ จอร์แดน ที่ สนาม ซูเปอร์ ซอคเกอร์ อารีนา คูดุส จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Youtube : Srikandi Merdeka Cup