5 เยาวชน TGA เรียนรู้เกมแพลนจากโปรเอเชียนทัวร์ ก่อนศึกโคแซงชั่นที่ลำลูกกา

ฉ่างไท้ สุดโสม และธัญพิสิษฐ์ ออมสิน 2 โปรเอเชียนทัวร์ พร้อมด้วย ชนาดล ดนตรี และ เจค วินเซนต์ โปรชาวอเมริกัน ร่วมกิจกรรม Play with Pro ครั้งที่ 4 ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเล่นให้กับ 5 นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ก่อนการแข่งขัน สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2026 ที่สนามลำลูกกา กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ปณต สุขอนันต์, เจษฎา ช่วงประยูร, กษิติ์เดช ธนปัญญา, กฤติกร วงศ์ธนวัฒน และโกมิน มินเสน โดยได้ร่วมออกรอบกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิด พร้อมเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนการเล่น การเลือกช็อต การคำนวณระยะ ไปจนถึงการตัดสินใจรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสนาม
ฉ่างไท้ โปรกอล์ฟดีกรีเอเชียนทัวร์ เผยว่า “สนุกมากครับ ได้แชร์ประสบการณ์การเดินทางในสายอาชีพนี้ ผมพยายามเน้นสอนน้องๆ ให้ฝึกกระบวนการคิดควบคู่ไปกับเทคนิคการสวิง เพราะที่ผ่านมาเรามักโฟกัสกันที่กลไกการสวิงเป็นหลัก แต่แทบไม่ได้ฝึกเรื่องการจัดความคิดเลย ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากต่อการบริหารจัดการสนาม (Course Management) เพราะทั้งสองส่วนต้องไปด้วยกัน หากเราฝึกฝนเรื่องนี้จนเข้าใจ ก็จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการเล่นได้อีกเยอะครับ”
ด้าน กษิติ์เดช ธนปัญญา วัย 16 ปี ซึ่งมีเป้าหมายคว้าทุนเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรก เพราะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและแผนการเล่น (Game Plan) จากโปรอาชีพโดยตรง ตอนนี้ผมตั้งเป้าหมายระยะสั้นในการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทย เพื่อต่อยอดสู่การเล่นกอล์ฟระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ และมีความฝันสูงสุดคือการลงแข่งขันในเวที พีจีเอ ทัวร์”
โครงการ Play with Pro จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนเรียนรู้จากนักกอล์ฟอาชีพผ่านการออกรอบร่วมกัน โดยครั้งต่อไปจะจัดร่วมกับออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับ วันที่ 25 สิงหาคมนี้