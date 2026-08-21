“ประเสริฐชัย" ดาวรุ่งมวย เสียชีวิตในวัย 15 ด้วยโรคมะเร็งปอด

วงการมวยไทยเศร้า ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม ยอดมวยดาวรุ่งอนาคตไกลวัย 15 ปี จากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด โดยกลุ่มพลังใหม่ร่วมไว้อาลัย ยกย่องคือผู้ชนะบนสังเวียนชีวิต
ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มพลังใหม่ New Power Group ได้แจ้งข่าวเศร้าช็อกวงการมวยไทยกับการสูญเสีย ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม ยอดนักชกดาวโรจน์ที่เพิ่งตรวจพบโรคมะเร็งปอดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้เข้ารับการรักษาตัวเรื่อยมา ท่ามกลางกำลังใจจากแฟนมวยไทย จนกระทั่งเจ้าตัวได้จากไปอย่างสงบ
ทางกลุ่มพลังใหม่ระบุว่า บนเวทีมวยอาจมีแพ้มีชนะ แต่ในชีวิตจริง การต่อสู้กับโรคร้ายจนถึงวินาทีสุดท้ายของประเสริฐชัยคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แม้วันนี้ร่างกายจะจากไป แต่ทุกหยาดเหงื่อและทุกไฟต์ที่เคยฝากไว้ในความทรงจำจะอยู่ในใจของแฟนมวยตลอดไป
สำหรับ ประเสริฐชัย ป.ประกิจยิม ยอดนักชกสายเลือดเนื้อหมุ่จากจังหวัดศรีสะเกษ ถือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามอง สถิติการชกชนะรวด 3 ไฟต์ติดในศึกมวยไทยพันธมิตร 14 ก.ค. 68: ชนะน็อก พลอยเงิน ธ.เมืองเสมา ยก 4 (พิกัด 43 กก.), 18 ส.ค. 68 ชนะคะแนน ยอดคลาสสิค ไรซิ่งมวยไทย (พิกัด 45 กก.) 10 พ.ย. 68 ชนะ ออโต้ บูมเด็กเซียน (พิกัด 101.1 ปอนด์) ก่อนที่เจ้าตัวจะต้องลงจากสังเวียนผ้าใบเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอดเมื่อต้นปี 2569 และเสียชีวิตในที่สุด