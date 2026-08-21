ราชมังฯไร้น้ำขัง พร้อมใช้นัดชิงไทย-เวียดนาม ฝ่ายจัดยันหญ้าแห้งหมาด พื้นเรียบสนิท ทดสอบสปีดบอลเทียบชั้นเจลีก

บริษัท Golf Course Specialists Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามหญ้า โพสต์อัพเดทเพิ่มเติมถึงความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ก่อนใช้จริงในเกมที่ทีมชาติไทย จะลงสนามนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 พบกับ เวียดนาม วันเสาร์ ที่ 22 ส.ค.นี้
บริษัท ชี้ว่าเวลานี้ ดินแห้งหมาดและน้ำไม่ขัง หลังจากงดให้น้ำ บวกกับไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ทำให้สภาพสนามกลับมาพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ได้มีการเตรียมระบบระบายน้ำ พร้อมสแตนบายเครื่องรีดน้ำหากเกิดฝนตกหนัก ระบุการงดน้ำและตัดหญ้าสั้นลง ทำให้เกมนี้จะได้ค่าบอลสปีดระดับมาตรฐานเจลีกแน่นอน
ทั้งนี้บริษัท ได้โพสต์ภาพและข้อความ อัพเดทสนามราชมังฯ ว่า “เข้าไปประเมินสภาพสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ FA อีกครั้ง หลังจากพบปัญหา ทางเราได้งดให้น้ำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา และเป็นโชคดีที่ตั้งแต่วันนั้นฝนยังไม่ตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำในดิน
วันนี้ วัด infiltration rate ได้สูงถึง 620 mm/hr และดินที่เจาะขึินมายังมีความชื้น หมาด ไม่ฉ่ำน้ำเหมือนเมื่อวันที่ 19 ส.ค.
ดังนั้นแผนก็จะเป็นการเจาะช่วยโดยใช้ดอกเจาะ 25 ซม. รวมทั้งมีการฉีดพวก soil penetrant ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ก็น่าจะรับน้ำระดับหนึ่ง.. แต่ถ้ามีฝนตกลงมามาก.. ที่รีดน้ำพร้อมค่ะ
และจากการงดน้ำ และตัดสั้นลงให้น้ำระเหยได้ง่ายขึ้น แมทช์นี้ เราจึงได้ค่า ball speed ใกล้เคียง J league
มาเป็นกำลังใจให้ทีมชาติกันเยอะๆ นะคะ.. เพราะพวกเราคือผู้เล่นคนที่ 12”