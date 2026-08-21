“กมลชนก“ คว้ารองแชมป์เทควันโดเพรสซิเดนต์คัพ 2026 ส่งทัพไทยคว้ารวม 1 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง

การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพรสซิเดนต์ คัพ 2026" ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน แข่งขันจบไปเมื่อคืนวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ ทีมเทควันโดไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในวันสุดท้าย มีจอมเตะไทย ลงสนามอีก 5 คน
เริ่มจากรุ่น 49 กก.หญิง "กีตาร์" กมลชนก สีเคน ประเดิมสนามรอบแรก เอาชนะ คาลิด มาร์ยาม จากปากีสถาน 2-0 ยก ก่อนจะไปชนะ ลี ยูมิน จากเกาหลีใต้ 2-1 ยก, รอบรองชนะเลิศ เอาชนะ คารริมี เซย์นา จากอิหร่าน 2-0 ยก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับ ฮา มินเซียว จากเกาหลีใต้ ปรากฏว่า "กีตาร์" พลาดท่าแพ้ไป 0-2 ยก คว้าเหรียญเงินมาครอง
ขณะที่ รุ่น 87 กก.ชาย "แจ็ค" แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ก่อนจะไปแพ้ให้กับ โตลัวกาลี บาตีกัน จากคาซัคสถาน 0-2 ยก คว้าเหรียญทองแดง มาครอง
ส่วนผลคู่อื่นๆ รุ่น 57 กก.หญิง "ขนมจีบ" ณัฐกมล วาสนา แพ้ นาฮิด กิยานิชานเดย์ จากอิหร่าน 0-2 ยก ตกรอบ 2, รุ่น 68 กก.ชาย "บิว" ธนภูมิ เฟื่องน้อย แพ้ ดิยอร์เบ็ค ทูโบเยฟ จากอุซเบกิสถาน 1-2 ยก ตกรอบ 2 และรุ่น 68 กก.ชาย "หยู" บัลลังก์ ทับทิมเเดง แพ้ ดาเนียล โบซอร์กิชูบ จากอิหร่าน ตกรอบ 16 คนสุดท้าย
สรุปผลงานทีมเทคัวนโดไทย ในการแข่งขัน เพรสซิเดนต์ คัพ 2026 คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ตรงตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ก่อนไปแข่งขัน โดยเหรียญทอง ได้จาก ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา รุ่น 53 กก.หญิง ส่วนเหรียญเงิน ได้จาก กมลชนก สีเคน รุ่น 46 กก.หญิง กับ พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 49 กก.หญิง และเหรียญทองแดง ได้จาก กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่น 74 กก.ชาย กับ แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ รุ่น 87 กก.ชาย