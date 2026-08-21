"ฮัดสัน" ปลื้มไทยชิงอาเซียนคัพ 2026 ทั้งที่ดาวรุ่งเต็มทีม-ไม่ใช่ชุดดีสุด ยกเวียดนามเป็นต่อ-เหตุขุมกำลังครบ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สนามราชมังคลากีฬาสถาน สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดแรก ระหว่าง ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก กับ เวียดนาม อันดับ 99 ของโลก ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ยศกร บูรพา กองหน้าของทีม
ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "ก่อนอื่นต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกคน ในห้องแถลงข่าวแห่งนี้ ยินดีที่มีสื่อมวลชนมากันล้นหลาม สภาพความพร้อมของทีม ณ ตอนนี้ การเตรียมทีม ก็อยู่ในจุดที่ดี เรามีเวลามากกว่าเวียดนาม 1 วัน เราเลยได้ฟื้นฟูร่างกายได้มากขึ้น และได้เตรียมแผน แท็คติก อีก 1 วัน และได้ดูวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้ และซักซ้อมแผนการเล่น หลังจบการซ้อมในวันนี้ ก็จะมีการประชุมกับนักกีฬาอีกครั้ง ตัวผมตื่นเต้นกับ การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภาพรวมตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในจุดที่ดี"
"ตัวผมได้มองถึงขุมกำลังของเวียดนาม ซึ่งมีคุณภาพทั้งเชิงส่วนตัว และมีการบริหารจัดการที่ดี มีความแข็งแกร่ง เราต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้ และได้เห็นวิธีการเล่น ก็จะสะท้อนถึงการรับมือ ผมรู้ดีว่า ผมมั่นใจและเชื่อและลูกทีมทุกคน เพราะทุกคนก็มีคุณภาพ และสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน ทำให้ทีมมีความหลากหลาย โฟกัสหลักคือโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาจาก นักกีฬาทุกคน ผมเชื่อมั่นในกลุ่มนักเตะของเราเป็นอย่างมาก"
"สำหรับคอมเมนต์ของโค้ชเวียดนามที่พูดว่า เหงียน ซวน ซอน จะทำแฮตทริกใส่เรา และบอกว่าทีมชาติไทย ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิม ส่วนมากเวลาตัวผมแถลงข่าว จะเป็นเชิงที่ว่าจะเล่นเกมรุก ไม่ได้เป็นตามแผนที่วางไว้ หลายคนอาจจะเข้าใจแบนนั้น ในทัวร์นาเมนต์นี้ เวียดนาม มาด้วยความพร้อม มีการเตรียมทีมล่วงหน้า เก็บตัว 1-2 เดือน และเดินทางไปอุ่นเครื่องที่เกาหลีใต้ ตอนนี้ในเชิงทฤษฎี พวกเขาก็เป็นทีมเต็ง และมีความคาดหวังในประเทศของเขา แรงกดดันก็จะตามมา ว่าจะต้องเก็บชัยชนะอย่างเดียว ผมพูดความจริงไม่ใช่จิตวิทยา ทางเวียดนามก็คิดอย่างนั้น ตัวเรามาทัวร์นาเมนต์นี้ เป้าหมายหลัก คือการยกระดับสภาพร่างกาย ฟิตเนส อย่างที่เคยกล่าวไป รวมถึงเกมการเล่นและเก็บผลการแข่งขัน เราก็ทำได้ตามเป้าเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ”
“ไม่ว่าจะลูกทีม สตาฟโค้ชทุกคนก็มีข้อความเหมือนกัน ด้วยทีมชุดนี้ อาจจะถูกวิจารณ์ ว่าไม่ดี ไม่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่ม แต่ทุกคนก็ทำได้ดี และเข้ามาถึงรอบชิงฯ ตอนนี้เข้ารอบชิงแล้ว อะไรก็เกิดขึ้น ไม่มีอะไรตายตัวเสมอไป ขุมกำลังของเราชุดนี้ มีเยาวชนหลายคนที่ถูกดันขึ้นมาเยอะมาก และสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะแต่ละคนก็มีคุณภาพและความแข็งแกร่ง คาดหวังว่าเราจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะในบ้านของเรา การที่ผมพูดออกไป คนอาจจะวิจารณ์ว่า ผมยอมรับความจริง หรือยอมง่ายเกินไป จนถูกวิจารณ์ แต่อย่างที่บอก เวียดนามก็คาดหวังในชัยชนะและเป็นแชมป์ นี่คือแรงกดดันของเขา เขาอาจจะกดดันมากกว่า ส่วนเราจะทำให้ดีที่สุดและเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมแรกในบ้าน"
"ในเรื่องสถิติ ผมไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ เพราะทุกครั้ง บริบทก็แตกต่างออกไป ในทุกครั้งที่เจอโฟกัสของเราคือนี่คือเกมนัดชิง มองว่าเป็นเกมสุดท้าย ณ ตอนนี้ ทีมชุดปัจจุบัน หลายคนที่อยู่ในสถิติ บางส่วนก็ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ อดีตก็คืออดีต ผมรู้ว่าสถิติก็มีความสำคัญต่อแฟนบอลชาวไทยและเวียดนาม มันแสดงให้เห็นว่ามีความหมาย ในอีกด้าน ผมไมได้ให้ความสนใจกับสถิติย้อนหลัง สิ่งสำคัญที่สุดคือเกมวันพรุ่งนี้ เมื่อเริ่มต้น สถิติก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอีกต่อไป"
"สำหรับคอมเมนต์เรื่องเวียดนาม พลัส บราซิล ก็แฟร์ดีครับ ถ้าดูเนื้อในอย่างเดียว เวียดนามก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก ตลอดทัวร์นาเมนต์ มีการบริหารจัดการที่ดี เราคงพูดอะไรไม่ได้ เพราะเป็นแนวทางของเวียดนาม และเขาก็อาจจะโชคดีด้วย ที่ได้ขุมกำลงที่แข็งแกร่งที่สุด มาเล่นในทัวร์นาเมนต์ และยกระดับทีมขึ้นมา ส่วนนักเตะบราซิล ผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัว สุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาได้ดี ไม่ว่าจะโค้ชหรือทีมงาน ก็มีความแข็งแกร่ง ผมเคารพและให้เกียรติ ผมได้ติดตามฟุตบอลเวียดนามก็สนุกไปกับมัน ผมไม่ได้มีปัญหาคือคิดถึงจุดนี้เลย"
ด้าน ยศกร บูรพา กองหน้า ทีมชาติไทย กล่าวว่า "ตอนนี้พวกเราก็มีความพร้อม โค้ชก็ได้เตรียมทีมให้พร้อมที่จะเจอกับเวียดนาม การเจอเวียดนาม ในนัดชิงชนะเลิศ ก็หวังว่าทุกคน รวมถึงตัวผม จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด และเก็บชัยชนะในบ้านของเราให้ได้"
"การรับมือกับเวียดนาม การเล่นหนัก ก็มีวีเออาร์ เขาก็คงไม่กล้าตุกติกอะไร แต่ผมคิดว่าเกมฟุตบอลก็คงมีการปะทะกันเป็นปกติ ผมก็พร้อมเจอทุกสถานการณ์ ผมจะทำพรุ่งนี้ให้ดีที่สุด ปีก่อนผมก็เคยเจอใเวียดนาม ในซีเกมส์ เป้าหมายในครั้งนี้ก็เป็นแชมป์ โค้ชและพี่ๆ ทุกคนจะเตรียมตัวให้พร้อมในการเจอกับเขาทำให้ดีที่สุด เพื่อเก็บชัยชนะในบ้านของเรา และไปรับถ้วยที่บ้านของเขา"
"ก็อยากให้แฟนบอลชาวไทย เข้ามาเชียร์พวกเราให้เต็มสนาม พวกเราต้องการกำลังใจมาก เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วก็อยากให้แฟนบอลมาเต็มสนาม เราจะทำให้ดีที่สุด และเก็บชัยชนะในบ้านวันพรุ่งนี้ให้ได้ครับ"
โปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบชิงชนะเลิศ นัดแรก ไทย พบ เวียดนาม จะแข่งขันกันในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซื้อบัตรได้ที่ >> https://ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_aseancup2026 โดยถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now และแฟนๆสามารถดูฟรี ได้ทุกเครือข่าย เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน https://tvs-now.onelink.me/fKef/fclxyr6s