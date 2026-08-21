AIS PLAY ชวนสัมผัสความมันส์ลูกหนังเยอรมนีกับศึก "ฟร้านซ์ เบ็คเค่นบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ 2026" ชม “ดอร์ทมุนด์” ปะทะ “บาเยิร์น มิวนิก” ผ่านแพ็กเกจ PLAY ALL

AIS PLAY ชวนคนไทย ร่วมนับถอยหลังสู่การเปิดฤดูกาลใหม่ของฟุตบอลเยอรมนี ในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "ฟร้านซ์ เบ็คเค่นบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ 2026" ชิงแชมป์แรกของฤดูกาล ระหว่าง “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ รองแชมป์บุนเดสลีกา จะพบกับ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ดับเบิลแชมป์ฤดูกาลล่าสุด ที่สนามซิกนัล อิดูนา พาร์ค ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 01.30 น. (คืนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569) ร่วมส่งเสียงเชียร์แบบสดๆ คมชัดเต็มอารมณ์ พร้อมเสียงพากย์ไทย ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY ทางช่อง PLAY SPORTS 90 (หรือช่อง 590)
ฟุตบอลซูเปอร์คัพ เยอรมนี ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น "ฟร้านซ์ เบ็คเค่นบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ" เพื่อเป็นเกียรติให้กับตำนานลูกหนังเยอรมันผู้ล่วงลับ ซึ่งหลังจากฤดูกาล 2025/26 จบลง บาเยิร์น มิวนิก กวาดดับเบิลแชมป์ทั้งบุนเดสลีกา และเดเอฟเบ โพคาล ส่งผลให้รองแชมป์ลีกอย่าง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ได้สิทธิ์ลงเล่นรายการนี้ในฐานะเจ้าบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศสุดดุดันของแฟนบอลบนอัฒจันทร์ โดย "เสือเหลือง" หวังใช้เสียงเชียร์เพื่อชิงถ้วยแชมป์ประเดิมฤดูกาล และสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญในการข่มขวัญคู่ปรับตลอดกาลก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริง
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า "การแข่งขัน ฟร้านซ์ เบ็คเค่นบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ ไม่ใช่แค่แมตช์ชิงถ้วยรางวัลธรรมดา แต่เปรียบเสมือนสัญญาณการเริ่มต้นก่อนที่ศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้น ที่สำคัญ แมตช์นี้ยังเป็นการโคจรมาพบกันของสองสโมสรระดับตำนานที่มีฐานแฟนบอลมากที่สุดในเยอรมนี ซึ่งรับประกันได้ถึงความดุเดือดและเข้มข้นขั้นสุด AIS PLAY จึงอยากเชิญชวนคนไทยมาร่วมรับชมความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยติดตามฟุตบอลเยอรมนีมาก่อน เราเชื่อมั่นว่าหากคุณได้ลองสัมผัสบรรยากาศและสไตล์การเล่นที่เร้าใจใน
แมตช์นี้ คุณจะติดใจและกลายเป็นแฟนบอลลีกเยอรมนีอย่างแน่นอน"
แฟนบอลตัวจริงห้ามพลาดศึกฟุตบอล “ฟร้านซ์ เบ็คเค่นบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ 2026” การดวลกันระหว่างสองยอดทีมแห่งเยอรมนี ใครจะคว้าถ้วยแชมป์แรกของฤดูกาลไปครอง ร่วมลุ้นไปด้วยกันผ่านการสมัครแพ็กเกจ PLAY ALL ในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
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