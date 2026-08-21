“โรนัลดินโญ่” วัย 46 ปี คัมแบ็คสู่เส้นทางลูกหนัง เซ็นซบ ราเวนนา เอฟซี ทีมลีก 3 ของอิตาลี

กลายเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาแฟนบอลทั่วโลกต้องขยี้ตา! เมื่อ “เหยินน้อย” โรนัลดินโญ่ ตำนานพ่อมดลูกหนังชาวบราซิลเลียนในวัย 46 ปี ตัดสินใจหวนคืนสู่ผืนหญ้าในฐานะนักเตะอาชีพอีกครั้ง โดยเซ็นสัญญาร่วมทัพ ราเวนนา เอฟซี สโมสรในศึกเซเรีย ซี หรือทีมระดับลีก 3 ของประเทศอิตาลี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง ESPN และ The Athletic ต่างประโคมข่าวการแลนดิ้งสู่แดนมักกะโรนีของเขาอย่างเป็นทางการ โดยโรนัลดินโญ่ เดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาลงที่สนามบินฟอร์ลี พร้อมแฟชั่นสุดชิลตามสไตล์ด้วยเสื้อลายดอก กางเกงขาสั้นเบอร์มิวดา และหมวกแก๊ปคู่ใจ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
การเซ็นสัญญาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆ หรือเพื่อการตลาดเท่านั้น เพราะประธานสโมสร อิกนาซิโอ ซิปริอานี ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเผยว่า โรนัลดินโญ่ จะเข้ามาในบทบาทผู้ถือหุ้นสโมสร พร้อมกับได้รับการลงทะเบียนชื่อเป็นนักเตะอาชีพในระบบอย่างถูกต้อง โดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข 10 ลงไปวาดลวดลายบนฟลอร์หญ้าจริง เพื่อทำตามความฝันก็คือการยิงประตูสุดท้ายในอาชีพค้าแข้ง ภายใต้เสื้อแข่งสีเหลือง-แดง ให้ครบหลัก 300 ประตูในชีวิต
ทันทีที่มีข่าวการคัมแบ็ก แฟนบอลราเวนนาต่างแห่กันไปจับจองตั๋วปีทะลุมากกว่า 2,700 ใบจนเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม อันเดรีย มันดอร์ลินี กุนซือของทีมระบุว่า ในเกมนัดเปิดสนามเซเรีย ซี สัปดาห์นี้ โรนัลดินโญ่จะยังไม่มีชื่อลงสนาม เนื่องจากเจ้าตัวเพิ่งเดินทางมาถึงและยังไม่ได้ร่วมซ้อมช่วงปรีซีซัน ซึ่งต้องใช้เวลาปรับสภาพร่างกายอีกสักระยะ
ด้านโรนัลดินโญ่เปิดใจสั้นๆ ว่า "ผมยังรู้สึกดีและพร้อมที่จะช่วยทีม ส่วนจะได้ลงเล่นมากน้อยแค่ไหน คงต้องให้ประธานและโค้ชเป็นคนตัดสินใจ"
ภาพ : Ravenna Football Club