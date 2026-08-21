ไทยสวมชุดน้ำเงินบู๊เวียดนามอาเซียนคัพนัดชิงฯเกมแรก 3 ดาวเตะ “สารัช-ยศกร-พิชา” มีใบเหลืองคาดโทษ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ เอเอฟเอฟ จัดการประชุมผู้จัดการทีม ก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบชิงชนะเลิศ นัดแรก ระหว่าง ทีมชาติไทย อันดับ 94 ของโลก กับ เวียดนาม อันดับ 99 ของโลก
การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนจาก 2 ชาติเข้าร่วม พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการแข่งขัน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย รวมถึงฝ่ายต่างๆ เพื่อการตกลงเรื่องรายละเอียดของการแข่งขัน ประกอบไปด้วย
สรุปผลการประชุมผู้จัดการทีม ทีมชาติไทย ผู้เล่นจะสวมชุดสีน้ำเงิน ผู้รักษาประตูสีน้ำตาลทอง ส่วนทีมชาติเวียดนาม ผู้เล่นจะสวมชุดสีแดง ผู้รักษาประตูสีเหลือง ขณะที่การเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด 5 คน ภายในจำนวน 3 ครั้งไม่รวมพักครึ่ง
การแข่งขันอาเซียน คัพ 2026 ครั้งนี้จะมีการนำ กฏ กติกา ที่ถูกใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ทั้งการทุ่ม, การเตะจากประตู, กรณีที่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากการปะทะ, การเปลี่ยนตัว, เหตุการณ์ในช่วงระหว่างที่เกมหยุด, การใช้มือป้องปาก, การวอล์คเอาท์ และ การขยายอำนาจ และการใช้ VAR โดยเวลานี้ทีมชาติไทย มีผู้เล่นที่ได้รับใบเหลืองจากเกมรอบรองชนะเลิศ 3 คน ประกอบไปด้วย ยศกร บูรพา, สารัช อยู่เย็น และ พิชา อุทรา
การแข่งขันฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขัน 2 นัด แบบเหย้า-เยือน จะไม่มีการใช้กฏ อเวย์โกล โดยหากสกอร์รวมจากสองนัดเท่ากัน จะต่อเวลาพิเศษ 30 นาที หากยังเสมอกัน จะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษทันที
โปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบชิงชนะเลิศ นัดแรก ไทย พบ เวียดนาม จะแข่งขันวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน
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