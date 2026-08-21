เปิดตัวชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทย Asian Games 2026 “The Art of Unity” ถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชีย

แบรนด์ SIRIVANNAVARI เปิดตัวชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในศึก Asian Games 2026 ชูแนวคิด “The Art of Unity” ผสานงานออกแบบร่วมสมัยกับผ้าทอมือจาก “ดอนกอยโมเดล” และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยสู่เวทีเอเชีย พร้อมสะท้อนสายสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
แบรนด์ SIRIVANNAVARI เปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่จะสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ Asian Games 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569 โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงรับหน้าที่ออกแบบชุดพิธีการตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การออกแบบครั้งนี้มุ่งนำเสนอศักยภาพของแฟชั่นไทยบนเวทีนานาชาติ ผ่านการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสมผสานกับงานแฟชั่นร่วมสมัย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย โดยชุดดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยกว่า 900 คน ซึ่งจะร่วมกันทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับเอเชีย
การเปิดตัวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแฟร์มอนต์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร ผ่านแคมเปญวิดีโอและภาพถ่ายภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Art of Unity” หรือ “ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียว” ถ่ายทอดพลังของความสามัคคีผ่านนักกีฬาทีมชาติไทย ได้แก่ วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชาย, หยู-บัลลังก์ ทับทิมแดง นักเทควันโดชาย, บีม-พิมพิชยา ก๊กรัมย์ นักวอลเลย์บอลหญิง และ หญิง-สุธาสินี เสวตรบุตร นักเทเบิลเทนนิสหญิง พร้อมด้วย เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ อดีตนักเทควันโดหญิง เจ้าของตำนานความสำเร็จของวงการกีฬาไทย
หัวใจสำคัญของชุดพิธีการอยู่ที่การนำ ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจาก “ดอนกอยโมเดล” โครงการหมู่บ้านยั่งยืนภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ จังหวัดสกลนคร มาผสานกับ ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทยที่เกิดจากความอดทน ความประณีต และทักษะของช่างทอในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การย้อมครามด้วยวัสดุธรรมชาติไปจนถึงการทอด้วยมือ
ความพิเศษของผ้าดอนกอยคือแต่ละผืนมีลวดลายและเฉดสีแตกต่างกันตามกรรมวิธีและฝีมือของช่างทอ เปรียบเสมือนนักกีฬาแต่ละคนที่มีความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เมื่อทุกคนมารวมกันภายใต้ธงชาติไทย ความแตกต่างเหล่านั้นกลับหลอมรวมเป็นพลังเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิด “The Art of Unity” ได้อย่างลงตัว
สำหรับชุดพิธีการได้รับการออกแบบสำหรับนักกีฬาทั้งชายและหญิง เป็นเครื่องแบบ 4 ชิ้น ประกอบด้วย เสื้อสูท เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาว และเนกไท
เสื้อสูทตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือ ถ่ายทอดซิลูเอตอันเป็นเอกลักษณ์ของ SIRIVANNAVARI ในรูปแบบแจ็กเกต 3 กระเป๋า พร้อมรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นทีมชาติไทย และกระดุมพิมพ์โลโก้แบรนด์
ส่วนเสื้อเชิ้ตสีขาวออกแบบด้วยปกทรงยาวปลายแหลม พร้อมแผงอกที่ปักลวดลายพิเศษ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวและสายสัมพันธ์ของสองวัฒนธรรมระหว่าง ไทยและญี่ปุ่น ขณะที่กางเกงขายาวใช้ผ้าสูทสากลสีเดียวกับเสื้อ เพิ่มรายละเอียดเปิดปลายขาด้านข้าง ตัวล็อกปรับขนาดเอว และตกแต่งด้วยโลโก้นกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์
ปิดท้ายด้วยเนกไทที่ผูกด้วยปม “Diamond Knot” ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ SIRIVANNAVARI ช่วยเติมเต็มลุคให้มีความสง่างามและเป็นทางการ ขณะเดียวกันยังคงความร่วมสมัยและความคล่องตัวที่เหมาะสมกับนักกีฬา
ชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยใน Asian Games 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของเรื่องราว “ความเป็นไทยที่ก้าวสู่เวทีสากล” ผ่านการผสมผสานระหว่างแฟชั่นร่วมสมัย งานหัตถศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความภาคภูมิใจของคนไทย
ขณะเดียวกัน การเลือกใช้รายละเอียดที่เชื่อมโยงไทยกับญี่ปุ่นยังสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเจ้าภาพและผู้มาเยือน ผ่านภาษาของแฟชั่นที่สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ก่อนที่ทัพนักกีฬาไทยกว่า 900 คน จะสวมชุดดังกล่าวเดินเข้าสู่สนามในพิธีเปิด Asian Games 2026 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569 เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามัคคี และนำความภาคภูมิใจของประเทศไทยสู่เวทีแห่งเอเชียอย่างสง่างาม