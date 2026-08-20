FootJoy Qualifier เบาสบาย พร้อมพลังและความมั่นคงในทุกวงสวิง

FootJoy Qualifier รุ่นใหม่ออกแบบมาสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการรองเท้าน้ำหนักเบาและคล่องตัว โดยไม่ลดทอนความมั่นคงในการเล่น โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตที่ทันสมัย ผสานความกระชับสบาย ระบบรองรับแรงกระแทกที่ตอบสนองได้ดีและการยึดเกาะที่มั่นใจ เพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอตลอดทั้งรอบ
อัปเปอร์น้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีอย่าง Performance ChromoLT ช่วยรองรับเท้าได้อย่างมั่นคงในโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา พร้อมช่องระบายอากาศที่จัดวางในตำแหน่งสำคัญ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศและช่วยให้รู้สึกสบายยิ่งขึ้นระหว่างการเล่น บริเวณข้อเท้ามาพร้อม Moulded Ankle Collar ที่ได้รับการออกแบบให้โอบรับรอบข้อเท้าอย่างนุ่มสบายและกระชับ
พื้นชั้นกลาง EVA Midsole น้ำหนักเบา ช่วยรองรับแรงกระแทกและเพิ่มความมั่นคงใต้ฝ่าเท้า เสริมด้วย EVA FitBed® ขึ้นรูปความหนาแน่นสูง ที่มอบทั้งความสบายและการรองรับอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว นุ่มสบาย พร้อมการรองรับที่มั่นคง มาพร้อมเทคโนโลยีCore Power Clip ที่ติดตั้งบริเวณด้านข้างของรองเท้า ช่วยเสริมโครงสร้างและความมั่นคง เพื่อการควบคุมวงสวิงที่ดียิ่งขึ้น
ด้วยพื้นรองเท้าระบบ Spiked ที่ออกแบบการยึดเกาะแบบ Multi-Directional Traction ทำงานร่วมกับปุ่มรองเท้า Pulsar LP Cleats เพื่อมอบการยึดเกาะและการควบคุมพื้นสนามได้อย่างมั่นใจ ช่วยให้นักกอล์ฟรักษาความมั่นคงตลอดวงสวิง นอกจากนี้ Qualifier พัฒนาขึ้นบนโครงสร้าง FootJoy Flex Last ด้วยบริเวณปลายเท้าที่โค้งมนและมีพื้นที่มากขึ้น บริเวณหน้าเท้าและหลังเท้าสวมใส่ได้อย่างสบาย ขณะที่ส้นเท้าได้รับการออกแบบให้แคบลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกระชับ
จุดเด่นของ FootJoy Qualifier
• อัปเปอร์ Performance ChromoLT น้ำหนักเบา
• ช่องระบายอากาศที่จัดวางในตำแหน่งสำคัญ เพื่อเพิ่มการถ่ายเทอากาศ
• Moulded Ankle Collar โอบรับข้อเท้าอย่างนุ่มสบายและกระชับ
• พื้นชั้นกลาง EVA Midsole น้ำหนักเบา ช่วยรองรับแรงกระแทกและเพิ่มความมั่นคง
• EVA FitBed® ขึ้นรูปความหนาแน่นสูง เพื่อความสบายและการรองรับที่ยาวนาน
• Core Power Clip ช่วยเพิ่มความมั่นคงและการควบคุมตลอดวงสวิง
• การยึดเกาะแบบ Multi-Directional พร้อม Pulsar LP Cleats
• รูปทรง Athletic Flex Last เพื่อความกระชับและคล่องตัวในการเล่น