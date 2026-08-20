แฟนบอลพรีเมียร์มีผวา "ซ้อก้าด" โพสต์ลองเชิง ต้อนรับฤดูกาลใหม่สุดสัปดาห์นี้

ศึกฟุตบอลโลก 2026 เพิ่งจบไปได้ไม่ทันไร ความหลอนยังไม่ทันจางหาย แฟนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ อาจต้องมานั่งกุมขมับกันอีกรอบ เมื่อล่าสุด "ซ้อก้าด" อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังและเจ้าของแบรนด์ Love Potion ซึ่งเป็น “เทพธิดาชาวสวน” จากกระแสไวรัลในช่วงฟุตบอลโลก 2026 ออกมาโพสต์ลองเชิงผ่านเฟซบุ๊กต้อนรับฤดูกาลใหม่สั้นๆ แต่ทำเอาสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์ว่า
"ใกล้จะเปิด ฤดูกาลแล้ว ยังไงวัยรุ่น พรีเมียร์ลีกปีนี้ 555555"
งานนี้ทำเอาแฟนบอลพากันเข้าไปคอมเมนต์ร้องขอชีวิต เพราะทุกคนยังจำวีรกรรมระดับตำนาน "ธิดาชาวสวน 2026" ในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี กับคอนเทนต์ DIY ตัดเย็บเสื้อแข่งทีมชาติให้เป็นแฟชั่นสุดเซ็กซี่
เหตุเพราะความขลังระดับ 10 กะโหลกคือ "ซ้อก้าด” ใส่เสื้อทีมไหน ทีมนั้นตกรอบ 100%" ไล่มาตั้งแต่ ญี่ปุ่น, บราซิล, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, อังกฤษ หรือแม้กระทั่ง อาร์เจนตินา ในนัดชิงชนะเลิศ ก็ต้านทานอาถรรพ์นี้ไม่ไหว
เมื่อพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026/27 กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งนัดแรกในคืนวันศุกร์นี้ (21 ส.ค.นี้) การเคลื่อนไหวของ “ซ้อก้าด” หนนี้ จึงกลายเป็นที่จับตามอง และทำแฟนๆแต่ละทีมผวา กังวัลว่าหวยจะไปออกที่ทีมใด