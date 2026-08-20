“หมิว” โค่น “ยู่เฟย” มือ 4 โลก ทะลุก่อนรองฯขนไก่โลก “วิว” ควง “บาส-เฟม” ฉลุยด้วย

"หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ หญิงเดี่ยวมือ 10 ของโลก ที่เสียท่าไปก่อนในเกมแรก โชว์ฟอร์มเทพ โค่น เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน สุดมัน 2-1 เกม 15-21, 25-23, 21-17 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว แบดมินตัน ชิงแชมป์โลก 2026 ที่อินเดีย ไปดวล โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 11 ของโลก จากญี่ปุ่น อดีตแชมป์โลกปี 2017
การคว้าชัยชนะของ “หมิว” ในครั้งนี้ นับเป็นการปลดล็อกสถิติสุดเลวร้อยของ "หมิว” ที่มีต่อ ยู่เฟย ลงด้วย เพราะเป็นการเก็บชัยชนะนักตบสาวหล่อรายนี้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 11 แมตช์หลังสุด และถือเป็นชัยชนะครั้งที่ 2 ในการเจอกันทั้งหมด 18 ครั้ง
ด้านประเภทชายเดี่ยว "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก โชว์ฟอร์มสมราคาอดีตแชมป์โลกปี 2023 ไล่ต้อน การ์เร็ต ตัน จากสหรัฐอเมริกา มือ 92 ของโลก 2-0 เกม 21-10, 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 10 ของโลก จากฝรั่งเศส หรือ อึ้ง กาลอง อังกุส มือ 30 ของโลก จากฮ่องกง
ประเภทคู่ผสม รอบ 16 คู่ "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะ ยูชิ ชิโมกามิ กับ ซายากะ โฮโบระ คู่มือ 16 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 17-21, 21-12, 21-17 ตีตั๋วสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ ไปดวลกับ ทอม กีเซล และ เดลฟิน แดร์รูร์ คู่มือ 5 ของโลก จากฝรั่งเศส
ส่วน "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล และ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 14 ของโลก ต้านความแข็งแกร่งของ เจียง เจิ้งปัง กับ เว่ย หย่าซิน คู่ 2 ของโลก จากจีน ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 12-21, 17-21จอดป้ายรอบ 16 คู่