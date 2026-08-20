คิม ซัง-ซิก โค้ชเวียดนาม มั่นใจ “เหงียน ซวน ซอน” ศูนย์หน้าตัวเก่ง ยิงไทย 3 ลูกนัดชิงอาเซียนคัพ

ควันหลงหลังเกมอาเซียนคัพ 2026 รอบรองชนะเลิศ นัดที่สอง ที่เวียดนาม เปิดบ้านอัด มาเลเซียไป 2-0 ทำให้ชนะไปด้วยสกอร์รวม 4-0 ฉลุยเข้าชิงชนะเลิศ ไปดวลกับทีมชาติไทย
ทั้งนี้ในงานแถลงหลังเกม คิม ซัง-ซิก กุนซือทัพดาวทอง ออกโรงแซวดาวยิงตัวเก่งอย่าง เหงียน ซวน ซอน หรือ ราฟาเอลสัน กองหน้าตัวโอนสัญชาติ ที่เกมนี้เหมาคนเดียวสองประตู จนยอดรวมพุ่งไป 5 ประตู นำดาวซัลโวร่วมกับ เหงียน ดินห์ บัค อยู่ในตอนนี้
ในงานดังกล่าว “โค้ชคิม” หันไปแซวลูกทีมต่อหน้าสื่อแบบอารมณ์ดีว่า ”ซวน ซอน เพิ่งยิงได้แค่ 5 ประตูเองเหรอ? น้อยไปหน่อยมั้ย“ ก่อนจะหัวเราะ พร้อมกล่าวอีกว่า “นัดชิงกับทีมชาติไทย ผมอยากเห็นเขาซัดอีกสัก 3 ประตูพาทีมคว้าแชมป์นะ และผมก็อยากให้แฟนๆ ตั้งความหวังกับเขาให้สูงขึ้นไปอีกครับ"
สำหรับศึกฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยเกมแรก วันเสาร์ ที่ 22 ส.ค.นี้ ไทยได้เล่นในบ้านก่อน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ส่วนวันพุธ ที่ 26 ส.ค. เวียดนาม จะกลับไปเล่นในบ้าน
ภาพ : aseanutdfc.com