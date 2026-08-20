“JAS-Monomax” ยิงสด 4 บิ๊กแมตช์เดือดพรีเมียร์ลีก ชวนแฟนบอลรวมพลังเชียร์ฟรีทุกสุดสัปดาห์!!!

คอบอลห้ามพลาด! บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ชวนแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมารวมพลังเชียร์ทีมโปรดในงาน “MONOMAX PREMIER LEAGUE WATCH PARTY” พบกับแมตช์ฟุตบอลสุดเดือดบนจอยักษ์ พร้อมเต็มอิ่มกับบรรยากาศการเชียร์แบบสด ๆ ร่วมกับแฟนบอลตัวจริง โดยเปิดให้แฟนบอลมาเจอกันและร่วมเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00-24.00 น. ณ Mono Stadium ถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี
เริ่มสุดสัปดาห์นี้ เตรียมพบกับ 4 แมตช์ไฮไลต์สุดเดือด เริ่มวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 ประเดิมด้วยศึก ฮัลล์ ซิตี้ ดวล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เวลา 18.30 น. ต่อด้วย เอฟเวอร์ตัน ดวล คริสตัล พาเลซ เวลา 21.30 น. ขณะที่วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม จัดเต็มอีก 2 คู่ เริ่มจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ดวล บอร์นมัธ เวลา 20.00 น. และปิดท้ายค่ำคืนด้วยบิ๊กแมตช์ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ดวล ลิเวอร์พูล เวลา 22.30 น.
สำหรับแฟนพรีเมียร์ลีกที่กำลังมองหาสถานที่รวมตัวเชียร์บอลกับเพื่อนเตรียมปักหมุดไว้ได้เลย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00-24.00 น. มาร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมรักบนจอใหญ่ พร้อมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์แบบแฟนบอลตัวจริง และสนุกไปกับทุกแมตช์ตลอดฤดูกาล