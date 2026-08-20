“บอล-ภราดร” นำทีมตำนานเทนนิสไทยคืนคอร์ท TATP Home Coming ส่งต่อแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่น

TATP Home Coming เปิดบ้านรวมพลนักเทนนิสหลายเจเนอเรชัน เชื่อมประสบการณ์รุ่นพี่สู่รุ่นใหม่
TATP Tour ทัวร์เทนนิสอาชีพของไทย จัดกิจกรรม “TATP Home Coming” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เปิดบ้านต้อนรับนักเทนนิสไทยจากหลายเจเนอเรชันกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง สะท้อนเส้นทางของวงการเทนนิสไทยที่มีการส่งต่อประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง นำโดย “บอล” ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตมือ 9 ของโลก พร้อมด้วย “ต้น” สนฉัตร รติวัฒน์, “จูน” ณัฐนิดา หลวงแนม, วิทยา สำเร็จ, “ปิ๊ก” ดนัย อุดมโชค และ “ต้อง” สรรค์ชัย รติวัฒน์ ที่กลับมาร่วมลงสนามในแมตช์พิเศษ พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ระหว่างกัน
ภราดร ศรีชาพันธุ์ กล่าวว่า “TATP Tour เปรียบเสมือนบ้านที่เติบโตมาตั้งแต่ระดับเยาวชน เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้แข่งขันกับนักเทนนิสรุ่นพี่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาฝีมือ
ก่อนก้าวสู่การแข่งขันอาชีพระดับโลก วันนี้การได้กลับมาพบกันอีกครั้งจึงเป็นโอกาสดีที่จะนำประสบการณ์ของรุ่นพี่ส่งต่อให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ พร้อมขอบคุณสิงห์ที่สนับสนุนวงการเทนนิสไทยมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี”
การกลับมารวมตัวกันใน TATP Home Coming จึงไม่ใช่เพียงการย้อนความทรงจำของนักเทนนิสรุ่นพี่ แต่ยังสะท้อนการเชื่อมโยงของนักกีฬาหลายยุค และการส่งต่อประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวต่อไปบนเส้นทางเทนนิสไทย