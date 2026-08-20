"หมอแอร์" แนะใช้กีฬาเอาชนะความเสี่ยงโรคหัวใจชี้ต้องคุม 6 ปัจจัยเสี่ยงให้ครบ

“หมอแอร์” นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา หรือ “หมอแอร์” เตือนภัยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง คือ ฆาตกรเงียบที่สามารถลดความเสี่ยงได้ หากปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน 6 ข้ออย่างเคร่งครัด เผยแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการรักษาภาวะไขมัน และความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับน้ำตาล ชี้การออกกำลังกายเป็นประจำ เลิกบุหรี่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองหัวใจอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรักษาทันท่วงที
หมอแอร์ โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า “ในฐานะแพทย์หัวใจ ทุกครั้งที่มีคนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนวัยอันควร ผมรู้สึกเสียดายเสมอ ทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว
โรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอง ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่มันค่อยๆ สะสมจากคราบไขมัน ความดันสูง น้ำตาลสูง การสูบบุหรี่ ถ้าโชคดีหน่อย อาการโรคก็จะค่อยเป็นค่อยไปมีอาการเจ็บหน้าอกเวลาออกแรง แต่ถ้าโชคร้ายก็มีคราบไขมันหลุดทำให้หัวใจวายฉับพลันเสียชีวิตฉับพลัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคสำคัญที่พรากชีวิตคนจำนวนมาก อันดับ 1 และสอง เลยครับ
แต่โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เราลดความเสี่ยงได้มาก และมีการตรวจคัดกรองที่ช่วยให้พบความเสี่ยงได้ก่อนเกิดหัวใจ
ในฐานะหมอหัวใจ อยากให้ทุกคนดู 6 เรื่องนี้ให้ครบครับ
1. ถ้าไขมันสูง ( LDL , Apo B) ต้องรักษาให้จริงจัง
ปรับอาหารและไลฟ์สไตล์เป็นพื้นฐาน แต่ถ้าปรับแล้วไม่ลง ควรรักษาด้วยยาตามแพทย์ ไม่ปล่อยผ่าน และอย่าเชื่อข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ จนทำให้เสียโอกาสในการรักษา
2. ถ้าความดันสูง ต้องคุมให้ดี
ลดเค็ม คุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย นอนให้พอ และกินยาสม่ำเสมอเมื่อมีข้อบ่งชี้ เพราะความดันสูงทำลายหลอดเลือดแบบเงียบ ๆ
3. คุมไขมันในช่องท้องและน้ำตาล
ถ้ามี นน เกิน ไขมันในช่องท้องมาก TG สูง หรือน้ำตาลสูง ต้องเริ่มลดและคุมน้ำหนัก เพราะเร่งการอักเสบและการเสื่อมของหลอดเลือดได้
4. ออกกำลังกายเป็นประจำ
โดยเฉพาะ Aerobic Exercise การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ ช่วยลดความเสี่ยงได้
5. บุหรี่อันตรายต่อหลอดเลือด
บุหรี่ทำลายผนังหลอดเลือด โดยตรง และรุนแรง เพิ่มการอักเสบ และเพิ่มโอกาสเกิดหัวใจวาย การเลิกสูบ เป็นหนึ่งในการลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด
6. ตรวจคัดกรองหัวใจอย่างเหมาะสม
บางคนดูแลตัวเองดีแล้ว แต่มีพันธุกรรมสูง ไขมันสูงในครอบครัว จึงอาจยังมีความเสี่ยง
การตรวจคัดกรองไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องตรวจเหมือนกัน แต่ควรเลือกตามอายุ อาการ ปัจจัยเสี่ยง และประวัติครอบครัว
สิ่งที่ต้องระวังที่สุด คือการเสียโอกาสในการรักษา
รู้ว่ามีความเสี่ยงแล้ว แต่ไม่ติดตาม ไม่รักษา หรือหยุดยาเอง จนปล่อยให้คราบไขมันสะสมในหลอดเลือดไปเรื่อย ๆ จนเกิดหัวใจวาย
โรคหัวใจป้องกันได้ ขอแค่ใส่ใจ และทำให้ครบ 6 ข้อด้านบนครับ
ขอแสดงความเสียใจกับ คุณ เร แมคโดนัลด์ และ ครอบครัว ณ ที่นี้ครับ
หมอแอร์ หมอหัวใจและการกีฬา
เพิ่มเติมให้ครับ ตรวจอะไรบ้างทางหัวใจ เบื้องต้น คลื่นหัวใจ CT calcium score ในคนที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะ ไขมันสูง เดินสายพาน ถ้ามีอาการ