"เวอร์สแตพเพน" สยบข่าวลือ ต่อสัญญา เรด บูลล์ ถึง 2030

แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก ฟอร์มูลา วัน 4 สมัย ต่อสัญญา เรด บูลล์ ถึงฤดูกาล 2030
ความเคลื่อนไหวของ เวอร์สแตพเพน ยุติข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตจบฤดูกาล 2026 หลังถูกเชื่อมโยงอาจย้ายไป เมอร์เซเดส หรือ แม็คลาเรน
สัญญาเดิมของ เวอร์สแตพเพน สิ้นสุดปี 2028 แต่ระบุเงื่อนไขว่า เรด บูลล์ ต้องยอมปล่อยตัวจบฤดูกาลนี้ กรณีนักแข่งต้องการ
เรด บูลล์ ผลงานไม่ดีนับตั้งแต่เริ่มฤดูกาล 2026 เนื่องจากการเปลี่ยนกฎ-กติกาเกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์
สถิติดีสุดของ เวอร์สแตพเพน วัย 28 ปี คือ รองแชมป์สนาม ที่ออสเตรีย และ ฮังการี หลังแพ้ แลนโด นอร์ริส แชมป์โลก 2025 จาก แม็คลาเรน เพียง 2 แต้ม ฤดูกาลที่แล้ว
นักขับชาวดัตช์ แสดงท่าทีไม่พอใจผลงานอันย่ำแย่ของทีมหลายครั้ง แต่บทสรุปกลับเลือกสิ่งที่ตนคุ้นเคย ถึงแม้ จานปิเอโร ลัมบิอาเซ วิศวกรคู่ใจ ย้ายไป แม็คลาเรน ปี 2028