"อัลบอน" ต่อสัญญาถึง 2027 สร้างสถิติอยู่ "วิลเลียมส์" นานสุด

อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งสังกัด วิลเลียมส์ ยังคงอยู่กับทีมจนถึงฤดูกาล 2027 หลังขยายสัญญา 1 ปี
อัลบอน ลูกครึ่งสหราชอาณาจักร-ไทย ย้ายมาจาก เรด บูลล์ ปี 2022 และเป็นนักแข่งที่อยู่กับทีมนานสุดของ วิลเลียมส์
นักแข่งวัย 30 ปี กำลังพิจารณาถึงอนาคตหลังผลงานน่าผิดหวังฤดูกาล 2026 หลังสร้างเซอร์ไพรส์จบอันดับ 5 ของตารางคะแนนสะสมนักขับ ฤดูกาล 2025
อัลบอน กล่าว "การเปลี่ยนแปลงของทีมเป็นสิ่งที่ยากเกินบรรยาย"
"1 ปีอันยากลำบาก ไม่ได้แสดงถึงภาพรวมทั้งหมด มันยิ่งสร้างแรงกระตุ้นแก่ผมทำงานและผลักดันทีมไปด้วยกัน เพื่อให้ทีมและแฟนๆ ได้รับสิ่งที่ดีสุด"
"ตำนานของเรายังไม่จบ ดังนั้นผมขอโฟกัสกับทุกสิ่งที่ยกระดับผลงานของเรา"