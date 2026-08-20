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"อัลบอน" ต่อสัญญาถึง 2027 สร้างสถิติอยู่ "วิลเลียมส์" นานสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อเล็กซานเดอร์ อัลบอน
อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งสังกัด วิลเลียมส์ ยังคงอยู่กับทีมจนถึงฤดูกาล 2027 หลังขยายสัญญา 1 ปี

อัลบอน ลูกครึ่งสหราชอาณาจักร-ไทย ย้ายมาจาก เรด บูลล์ ปี 2022 และเป็นนักแข่งที่อยู่กับทีมนานสุดของ วิลเลียมส์

นักแข่งวัย 30 ปี กำลังพิจารณาถึงอนาคตหลังผลงานน่าผิดหวังฤดูกาล 2026 หลังสร้างเซอร์ไพรส์จบอันดับ 5 ของตารางคะแนนสะสมนักขับ ฤดูกาล 2025

อัลบอน กล่าว "การเปลี่ยนแปลงของทีมเป็นสิ่งที่ยากเกินบรรยาย"

"1 ปีอันยากลำบาก ไม่ได้แสดงถึงภาพรวมทั้งหมด มันยิ่งสร้างแรงกระตุ้นแก่ผมทำงานและผลักดันทีมไปด้วยกัน เพื่อให้ทีมและแฟนๆ ได้รับสิ่งที่ดีสุด"

"ตำนานของเรายังไม่จบ ดังนั้นผมขอโฟกัสกับทุกสิ่งที่ยกระดับผลงานของเรา"