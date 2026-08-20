อาร์เซนอลจ่อคว้า "คอนซา" คาดประเดิมเยือนทีมเก่า

อาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ยอมจ่าย 51 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,280 ล้านบาท) คว้า เอซรี คอนซา กองหลัง แอสตัน วิลลา
เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 28 ปี จะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจร่างกายเร็วๆ นี้ คาดว่าจะลงเล่นนัดแรก เยือนถิ่นเก่า วิลลา ปาร์ก วันที่ 31 สิงหาคม
การย้ายทีมของ ปราการหลังทีมชาติอังกฤษ น่าจะไม่ทันเกมเปิดฤดูกาล 2026-27 พบ โคเวนทรี ซิตี ที่สนามเอมิเรตส์ สเตเดียม คืนวันศุกร์นี้ (21 ส.ค.)
"เดอะ กันเนอร์ส" ตกลงค่าตัวกับ "สิงห์ผยอง" หลัง คอนซา กลับมาฝึกซ้อมสัปดาห์นี้ หลังได้รับอนุญาตพักร้อนนานกว่าปกติ
ทีมของ มิเกล อาร์เตตา เลือกเสริมแนวรับ หลัง วิลเลียม ซาลิบา ขุนพล ฝรั่งเศส ชุดฟุตบอลโลก 2026 บาดเจ็บหลัง หมดสิทธิ์ลงสนามช่วง 2-3 เดือนแรกของซีซัน
นอกจากนี้ ยูร์เรียน ทิมเบอร์ ดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส กำลังเรียกความฟิตจากอาการเจ็บขาหนีบตั้งแต่เดือนมีนาคม อันเป็นเหตุให้ชวดลุยฟุตบอลโลก
เบน ไวท์ กับ คริสเตียน มอสเควรา เป็นเพียงกองหลังฝั่งขวาที่ฟิตสมบูรณ์เพียง 2 คน ทำให้ อาร์เตตา เร่งการซื้อ-ขาย คอนซา
คาดว่าแผนการใช้งาน คอนซา จะเป็นตัวแทน ซาลิบา ช่วงต้นซีซัน และยังเปลี่ยนมาเล่นแบ็กขวาได้