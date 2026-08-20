ซีพี–ทรู ใจป้ำ จัดเต็มให้แฟนบอลไทยทุกคนชมฟรี 2 นัดชิงอาเซียนคัพ 2026 ผ่าน TrueVisions NOW

ข่าวดีสำหรับแฟนบอลชาวไทย เมื่อ “ช้างศึก” ทีมชาติไทยเดินทางมาถึงสองนัดสำคัญแห่งศักดิ์ศรี เพื่อลุ้นแชมป์ ASEAN Championship 2026 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมทุ่มงบสนับสนุน เปิดสิทธิ์ให้คนไทยทุกคนรับชมฟรี ผ่าน TrueVisions NOW ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอด ASEAN Championship 2026 ครบทั้ง 2 นัดรอบชิงชนะเลิศ โดยไม่จำกัดเครือข่าย ภายใต้แคมเปญ “Unlock TrueVisions NOW for Thai People – ASEAN Final” พร้อมชวนแฟนบอลทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW เตรียมพร้อมร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และส่งพลังใจไปถึงทัพ “ช้างศึก” ในสองนัดตัดสินแชมป์อาเซียน
ความตั้งใจในการเปิดให้ชาวไทยทั้งประเทศได้รับชมแมตช์สำคัญครั้งนี้ เป็นไปตามปณิธานและเจตนารมณ์ของเครือซีพี และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่พร้อมสนับสนุนศักยภาพคนไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจและสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ และสอดคล้องกับแนวคิด “พลังใจ พลังไทย พลังการเชื่อมต่อ ที่มีความหมาย” ของทรู คอร์ปอเรชั่น จึงได้มีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้บริหารตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนล่าสุดได้ข้อสรุปเปิด TrueVisions NOW ให้คนไทยรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 นัดฟรี! ร่วมส่งพลังเชียร์ทัพ “ช้างศึก” สู่เป้าหมายแชมป์อาเซียน
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “วันนี้เรามีข่าวดีสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทย การที่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ASEAN Championship 2026 เป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย และเราเชื่อว่าสองนัดตัดสินแชมป์นี้ควรเป็นช่วงเวลาที่คนไทยได้ร่วมลุ้นและส่งพลังเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของท่านประธาน ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการให้ส่งมอบความสุขให้คนไทย จึงได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้บริหารตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากมีแนวโน้มว่า ทีมไทยมีโอกาสได้ลุ้นเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และได้ข้อสรุปล่าสุดว่า จะเปิด TrueVisions NOW ให้คนไทยทุกคนรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 นัดฟรี โดยไม่จำกัดเครือข่าย ซึ่งทรูวิชั่นส์เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันครั้งนี้โดยตรงจากเจ้าของสิทธิ์และผู้จัด แม้สิทธิ์ดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่นำสิทธิ์ไปจำหน่ายต่อ และเปิดให้คนไทยได้รับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 นัดฟรีผ่าน TrueVisions NOW เพราะสำหรับเรา คุณค่าของสองนัดสำคัญนี้ไม่ได้อยู่เพียงในมิติทางธุรกิจ แต่อยู่ที่การได้เห็นคนไทยทั้งประเทศร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และส่งพลังใจไปถึงทีมชาติไทยด้วยกัน”
“สิ่งใดที่เป็นศูนย์รวมคนไทย สนับสนุนคนไทย สามารถสร้างความสุขให้กับคนไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เราอยากให้แฟนบอลทุกคนได้ร่วมเชียร์ช้างศึกโดยไม่มีข้อจำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์รับชมผ่าน TrueVisions NOW เราจึงขอชวนคนไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW เตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อพร้อมร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันในสองนัดแห่งศักดิ์ศรี”
สำหรับการรับชม ASEAN Championship 2026 รอบชิงชนะเลิศ คนไทยทุกคน ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายใด สามารถดาวน์โหลดและสมัคร TrueVisions NOW โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 นัดฟรี ผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และอุปกรณ์ที่รองรับ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน
สำหรับสมาชิกที่สมัครแพ็กเกจ NOW Football เพื่อรับชม ASEAN Championship 2026 อยู่แล้ว ทรูวิชั่นส์เตรียมมอบสิทธิ์ขยายเวลารับชมเพิ่มเติมฟรี 1 เดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอบคุณแฟนฟุตบอลที่ให้การสนับสนุน TrueVisions NOW มาอย่างต่อเนื่อง
สองนัดแห่งศักดิ์ศรี สองนัดสู่บัลลังก์เจ้าอาเซียน ซีพี–ทรู–ทรูวิชั่นส์ ชวนคนไทยรวมพลัง “เชียร์ไทย” ไปด้วยกันทั่วประเทศ รับชมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 “HYUNDAI CUP 2026” รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 นัดฟรี ผ่าน TrueVisions NOW
นัดที่ 1: ทีมชาติไทย พบ เวียดนาม / วันที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
นัดที่ 2: ทีมชาติเวียดนาม พบ ทีมชาติไทย / วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
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