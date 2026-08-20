“ซีพี-ทรู” จัดให้! ดูฟรีนัดชิงอาเซียนคัพ 2026 แค่โหลดแอป TrueVisions NOW ได้ชมทันทีแบบไม่จำกัดเครือข่าย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ทรูวิชั่นส์ ประกาศเปิดแคมเปญใหญ่ "Unlock TrueVisions NOW for Thai People – ASEAN Final" มอบของขวัญชิ้นสำคัญให้แฟนบอลชาวไทย ด้วยการเปิดให้รับชมการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม ทั้ง 2 นัดฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดค่ายมือถือ
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทรูวิชั่นส์ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์ถูกต้องอย่างเป็นทางการ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้บริหารตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองปณิธานของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือซีพี ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้คนไทย แม้ทรูวิชั่นส์จะมีสิทธิ์ในการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ แต่ครั้งนี้เลือกที่จะไม่นำลิขสิทธิ์ไปจำหน่ายต่อ และเปิดให้ชมฟรีผ่านแอปพลิเคชัน TrueVisions NOWแทน เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพช้างศึกสู่บัลลังก์เจ้าอาเซียน
สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ รองรับการใช้งานทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี ส่วนสมาชิกที่สมัครแพ็กเกจ NOW Football อยู่ก่อนแล้ว ทรูวิชั่นส์จะมอบสิทธิ์ขยายเวลารับชมเพิ่มเติมนาน 1 เดือนฟรีโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง