"มอลเทน" ร่วมสานฝันเยาวชน มอบลูกฟุตบอล-วอลเลย์บอล แข่งขันศึกไพรม์ มินิสเตอร์ ยูธ คัพ 2026

บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด เดินหน้าร่วมสานฝันให้เด็กและเยาวชนไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ฟุตบอลและวอลเลย์บอล ภายใต้โครงการ ไพรม์ มินิสเตอร์ ยูธ คัพ 2026 เพื่อร่วมส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและศักยภาพผ่านการแข่งขันกีฬาอย่างมีมาตรฐาน
การสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาระดับเยาวชนของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนลูกฟุตบอล สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, 16 ปี , 18 ปี และฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มูลค่ากว่า 2,688,000 บาท พร้อมสนับสนุนลูกวอลเลย์บอล สำหรับใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอล ประเภทชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มูลค่ากว่า 4,000,000 บาท รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 6,688,000 บาท
โดย คุณก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้แทนมอบลูกฟุตบอล ให้แก่ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และลูกวอลเลย์บอล ให้แก่ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด ในการร่วมยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาเยาวชนไทย พร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วประเทศได้ลงแข่งขันด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับสากล อันจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาไทยในอนาคต