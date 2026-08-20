ประธานโอลิมปิคเชื่อฝีมือ “โปรดปราน” ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ ยันพร้อมร่วมมือทุกด้านเดินหน้ากีฬาไทย

หลังจากที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 5/2569 ที่ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีมติเลือก นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย รับตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. คนใหม่แทนที่ของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ 30 เดือนกันยายนนี้ ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะชื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงต้นเดือนกันยายนนั้น
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรณ์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางโปรดปราน สมานมิตร ที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งคิดว่านางโปรดปรานมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเคยเป็นรองผู้ว่าการ กกท. มานานแล้ว แน่นอนว่ารู้งานทั้งปวงภายในองกรค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนางโปรดปรานก็ได้มีการหมุนเวียนไปทำหน้าที่เป็นรองผู้ว่าฯหลายฝ่ายมาแล้ว จึงมีความรู้เป็นอย่างดี
"ส่วนตัวผมเองก็เคยได้สัมผัสและทำงานร่วมกันมาแล้ว ก็รู้ว่าเป็นคนมีฝีมือ มีความสามารถ แต่ว่าภารกิจของ กกท. ก็ถือว่าหนักอยู่ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้านจากทางฝั่งคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ" ผศ.พิมล กล่าว
ประธานโอลิมปิคไทยกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้มีสาระสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก็ได้มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่า จะจัดสรรงบกับกับสมาคมกีฬาเกรดต่างๆ ในจำนวนที่แตกต่างกัน ซึ่งตนก็ได้หารือกับทาง นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลงานด้านกีฬาชาติ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งท่านก็ได้บอกว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่เกณฑ์การประมาณการเท่านั้น
"คำว่าประมาณการหมายความว่าสามารถยืดหยุ่นได้ เกินได้ถ้าหากว่าจะมีเหตุให้ต้องเกิน ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็มาคุยกัน แต่ต้องมีเกณฑ์อย่างหนึ่งขึ้นมา ซึ่งตรงนี้เข้าใจได้ อย่างน้อยก็ได้รู้ว่ากีฬาที่มีความหวังไปโอลิมปิกจะได้เท่านี้ ส่วนรองลงมาก็จะได้ตามลำดับ ตรงนี้ยังไม่ได้ตายตัว ต้องมาคุยกันต่อในรายละเอียด" ผศ.พิมล กล่าวปิดท้าย