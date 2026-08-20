ชบาแก้วประกาศรายชื่อ 29 แข้งเข้าแคมป์ เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 29 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง มหกรรมกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 20 (Asian Games 2026) ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2569 ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชอัลเฟรด" เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน
รายการดังกล่าว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มอี ร่วมกับ ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไชนีส ไทเป และ เวียดนาม โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม, รองแชมป์กลุ่ม และ อันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ ต่อไป
สำหรับรายชื่อ 29 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. ทิชานันท์ สดชื่น สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
2. จิดาภา พารา สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
3. ชลฐิชา ปัญญารุ้ง สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
4. โชติมณี ทองมงคล สโมสรTaichung Blue Whale
กองหลัง
5. พรพิรุณ พิลาวัน สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
6. อุไรพร ยงกุล สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
7. กฤติยา มูลรัง สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
8. ณัฐชา แก้วอันตา สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
9. สุภาพร อินทรประสิทธิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
10. ชัชวัลย์ รอดทอง สโมสรกรุงเทพมหานคร
11. ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย สโมสรกรุงเทพมหานคร
12. ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล สโมสรGuangxi Pingguo Beinong
กองกลาง
13. ขวัญจิรา งอกวงค์ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
14. ณัฐวดี ปร่ำนาค สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
15. อรพินท์ แหวนเงิน สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
16. แสงรวี มีขำ สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
17. ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์ สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
18. ริญญาภัทร์ มูลดง สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
19. ธวันรัตน์ พรมทองมี สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
20. พิสมัย สอนไสย์ สโมสรTaichung Blue Whale
กองหน้า
21. กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
22. ธนีกานต์ แดงดา สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
23. กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสรบีจีซี บัณฑิตเอเซีย
24. วิรัญญา แกว่นกสิกรรม สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
25. กาญจนธัช พุ่มศรี สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
26. อลิษา รักพินิจ สโมสรบีจี พีทียู ท่าโขลง
27. จณิสตา จินันทุยา สโมสรRoyal Thimphu College FC
28. เสาวลักษ์ เพ็งงาม สโมสรTaichung Blue Whale
29. จิราภรณ์ มงคลดี สโมสรGuangxi Pingguo Beinong
ทั้งนี้ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเข้ารายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 น. ก่อนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จังหวัดสมุทรปราการ จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2569 และจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ 23 คนสุดท้าย เพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 11 กันยายน 2569 ต่อไป
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 มีดังนี้
นัดแรก วันที่ 14 กันยายน 2569 ญี่ปุ่น พบ ไทย เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา, ชิซุโอกะ, ประเทศญี่ปุ่น
นัดสอง วันที่ 17 กันยายน 2569 ไทย พบ ไชนีส ไทเป
เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา, ชิซุโอกะ, ประเทศญี่ปุ่น
นัดสาม วันที่ 21 กันยายน 2569 เวียดนาม พบ ไทย เวลา เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ นากาอิ สเตเดียม, โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น โดยทุกนัดถ่ายทอดสดทาง แอปพลิเคชั่น AIS PLAY