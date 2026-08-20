“ชุติกาญจน์” หยิบทองแรกให้ไทย ศึกเทควันโดเพรสซิเดนต์คัพ 2026

เหรียญทองแรกทีมเทควันโดไทยมาแล้ว "แนต" ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา ปราบสาวอิหร่าน พิชิตเหรียญทอง ศึกเทควันโด เพรสซิเดนต์ คัพ 2026 ที่ปากีสถาน ส่งจอมเตะไทย คว้าแล้ว 1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง ในรายการนี้
การแข่งขันเทควันโด รายการ "เพรสซิเดนต์ คัพ 2026" (8th WT President's Cup Asian Region 2026) ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยก่อนหน้านี้ทีมเทควันโดไทย คว้ามา 1 เหรียญเงิน จาก "อิม" พัชรกัญน์ พูลเกิด รุ่น 49 กก.หญิง กับ 1 เหรียญทองแดง จาก "ไออ้อน" กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ รุ่น 74 กก.ชาย
ล่าสุด การแข่งขันวันที่ 2 แข่งขันจบเมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 ส.ค.69 มีจอมตะไทย ลงสนามอีก 2 คน รุ่น 53 กก.หญิง "แนต" ชุติกาญจน์ จงกลรัตนวัฒนา เต็ง 2 ของรายการ ที่ได้บายในรอบแรก เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปชนะ อิราม อาลี จากปากีสถาน 2-0 ยก ส่วนรอบรองชนะเลิศ เอาชนะ อับดุลลาห์ อาซีน ยูเซฟ จากคาซัคสถาน 2-0 ยก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปดวลกับ นาจาฟี ชาปารัค จอมแกร่งจากอิหร่าน
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า "แนต" ยังเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มเอาชนะไป 2-0 ยก คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพเทควันโดไทยในรายการนี้ได้สำเร็จ ส่วนรุ่น 80 กก.ชาย "แตงโม" ธนาธร แซ่โจ แพ้ ซาเลห์ เอลชาราบาตี จากจอร์แดน 0-2 ยก ตกรอบ 3
ทำให้เวลานี้ ทีมจอมเตะไทย คว้าไปแล้ว 1 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง