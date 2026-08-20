เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวสาวโค้ชมวยไทยขนเฮโรอีนด้วยการกลืนลงท้อง 72 แคปซูล

เจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันจับกุมตัวสาวโค้ชมวยไทย หลังจับได้ว่ากลืนเฮโรอีนลงท้องถึง 72 แคปซูล มูลค่าเกือบ 4 ล้านบาท
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สืบสวนของเมืองเกาสง จับกุมหญิงชาวไทยอายุ 35 ปี ซึ่งมีอาชีพเป็นโค้ชสอนมวยไทย ลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดเฮโรอีน ซึ่งบรรจุเป็นแคปซูลถึง 72 ชิ้น อยู่ในท้องของหญิงสาวดังกล่าว
ข่าวระบุว่าหลังรอจับกุมตัวโค้ชสาวไทย นำตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอกซเรย์ ผลปรากฏว่ามีแคปซูลเฮโรอีนที่หุ้มด้วยถุงยางอนามัยและฟิล์มหลายชั้น ผู้กระทำความผิดใช้วิธีกลืนลงท้องเพื่อหลบหลีกการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องหาใช้เวลาถึง 10 วันกว่าจะขับถ่ายแคปซูลเฮโรอีนออกมาครบทั้งหมด 72 ชิ้น นับเเล้วได้น้ำหนักรวม 289.1 กรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 3.7 ล้านบาท) เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวผู้ต้องหาให้สำนักงานอัยการเขตเกาสงดำเนินคดีตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยอัยการมีคำสั่งฟ้องเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และศาลมีคำสั่งฝากขังต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน