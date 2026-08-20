“สายสุนีย์” วัย 52 เก๋าบวกแกร่ง ลั่นคว้า 3 ทองเอเชียนพาราเกมส์

“แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ ทั้งเก๋าและแกร่งในวัย 52 ปี เตรียมลุยแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบมากถึง 9 ประเภท ในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่ประเทศญี่ปุ่น วางเป้ากวาด 3 เหรียญทองประเภทบุคคล เผยอายุมากขึ้นมีผลต่อสภาพร่างกาย แต่ด้วยวินัยนักกีฬาเต็มร้อยจะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ
ความเคลื่อนไหวของ “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทย วัย 52 ปี ก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดย สายสุนีย์ เก็บตัวร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
สายสุนีย์ จ๊ะนะ เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญมาก ที่ผ่านมาตนเองได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง สำหรับครั้งนี้จะลงแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภทที่มีการชิงชัย แบ่งเป็นประเภทบุคคล 3 รายการ ประเภททีม 3 รายการ และมิกซ์ทีม 3 รายการ ครบทั้ง 3 ดาบ เอเป้, ฟอยล์ และเซเบอร์ นับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันมา เพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตให้นักกีฬา 1 คน ลงแข่งขันได้ไม่เกิน 6 รายการเท่านั้น ทำให้ครั้งนี้ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุด ยอมรับว่าอายุมากขึ้นทำให้มีอาการบาดเจ็บรบกวนบ้าง แต่พยายามบำรุงร่างกายทุกด้าน ผสมกับการฝึกซ้อมอย่างมีวินัยมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า เชื่อว่าจุดนี้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้
“ครั้งนี้หวังลึกๆ อยากจะคว้าให้ได้ 3 เหรียญทอง จากประเภทบุคคลครบทั้ง 3 ดาบ และคู่แข่งที่น่ากลัวยังเป็นจีน แม้ว่า ตัน ซูเหมย คู่ปรับเก่าจะไม่ได้มาแข่งขัน แต่ก็ประมาทไม่ได้” สายสุนีย์ จ๊ะนะ กล่าว
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบ เวิลด์ คัพ 2026 (Para Fencing World Cup Pattaya, Thailand) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2569 ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาจากทั่วโลกกว่า 200 คนร่วมการแข่งขัน ซึ่ง สายสุนีย์ จะใช้เวทีนี้ในการทดสอบความพร้อมก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ต่อไป
สำหรับ สายสุนีย์ จ๊ะนะ ทำผลงานคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2023