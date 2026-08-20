“เมจิก” ควง “โอ๊ค” โชว์แม่นซิวTOA 3X3 โคราช ซี้ด!KJA ดึง 4 ดีกรีทีมชาติคว้าแชมป์หญิง

ฮือฮา สนามที่ 13 สุดคึกคักกว่า 300 ทีม ร่วมศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศบุกมาดวลที่โคราช ภัทรเครื่องเย็นคว้า 2 ดาวดังไทยลีก เมจิก- ฐคมินทร์ และ โอ๊ค- ณัฐภัทร เรียกเสียงฮือผงาดแชมป์ประชาชนชาย ด้านหญิง KJA ทีม Academy ชื่อดังเจ้าถิ่นรวมสาวดีกรีทีมชาติครบ 4 คน ทั้ง แอ้ ขวัญ บิว และดาว ไม่พลาดแชมป์ ส่วนรุ่นเยาวชน สวนกุหลาบ และ น้อยนพคุณ เก็บเรียบ
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development ในกีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ โดยจะมีการดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึก 2 ครั้ง ผลักดันสู่ทีมชาติ และสนามสุดท้าย จะนำแชมป์ทุกสนามในรุ่น 12-18 ปี มาชิงชัยชิงถ้วยตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาเป็นรางวัลด้วย
ก้าวสู่สนามที่ 13 ณ จังหวัดนครราชสีมา ปักหลักกันที่ Terminal Hall ภายในศูนย์การค้า Terminal 21 ติดแอร์เย็นฉ่ำ มีทีมสมัครเข้าร่วม ล้นหลาม 297 ทีม สนามนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดมากมายมาร่วมพิธี โดยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ทั้งพิธีเปิดและมอบรางวัล พร้อมด้วย นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายธนากร ประพฤทธิพงษ์ รองนายกอบจ. นครราชสีมา ให้เกียรติมาร่วมงาน
ด้านการแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 11 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดย ไฮไลท์มีในรุ่นประชาชนชาย มีแม่เหล็กสำคัญ คือ ภัทรเครื่องเย็น นำ 2 ผู้เล่นในลีกอาชีพไทยลีก (btl) มาร่วมทีม ได้แก่ "เมจิก" ฐคมินทร์ สิริจริยาพร และ "โอ๊ค" ณัฐภัทร เบี้ยสัมฤทธิ์ ส่วนทีมอื่นๆ ก็มีดาวดังในลีกอาชีพ และผู้เล่นเดินสายคึกคักแต่ไปไม่ถึงดวงดาวตกรอบไปเสียก่อน ทำให้ภัทรเครื่องเย็นผงาดเข้าไปชิงกับเพรชการาจ ทีมประชาชนเจ้าถิ่น แม้ฝ่ายหลังจะรวมพลังเข้าสู้แต่สุดท้ายต้านไม่ไหว ภัทรเครื่องเย็นชนะไปขาดลอย 21-8
ด้านประชาชนหญิง ไฮไลท์ KJA ทีม Academy ชื่อดังของโคราชจัดเต็ม "ขวัญ" สุรีย์ พรหมราช หัวหน้าทีมดึงผู้เล่นดีกรีทีมชาติครบทีมทั้ง 4 คน ได้แก่"พี่แอ้" ณัชวรินทร์ บัวพา, สุภิรา กลั่นบุศย์, รุจิวรรณ บุญสินพร้อม ฉลุยเข้าชิงอย่างสบาย ไปพบกับ EDU SU Fighter ทีมมหาลัย ดังประเภทหญิงคือศิลปากร แต่ด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่า และความฟิตที่หลายคนยังเล่นอยู่ ทำให้ KJA คว้าชัยไปตามความคาดหมาย 17 - 7
ในรุ่นเยาวชนประเภทชาย รร.สวนกุหลาบ ที่ส่งในชื่อ SK และ osk ประกาศศักดาพาเหรดเข้าชิง ทั้งรุ่น16 ปี และ 18 ปี แม้จะเจอคู่แข่งแข็งๆเข้ามาต่อกร แต่คราวนี้ฟอร์มแจ่มเก็บชัยไปได้ระทึกทั้ง 2 รุ่น ขณะที่ น้อยนพคุณโรงเรียนดัง มหาอำนาจเมืองไทยประเภทหญิง ยกพลมาเต็มสตีม กวาดแชมป์ในรุ่น 14 ปีและ 16 ปี เช่นเดียวกันกับรุ่น 18 ปี ที่ส่งเด็กเก่งลงในนาม ร่มรื่นบนลานเมือง ก็พิชิตแชมป์แบบเหมารวด ดังผลการแข่งขันดังนี้
สรุปผลการแข่งขัน TOA 3x3 Basketball All Thailand - Domestic Power 2026 สนามที่ 13 จ.นครราชสีมา มีดังนี้ รุ่น 12 ปี Mixed รอบชิงชนะเลิศ J-LEK ชนะ KJA Strom 16-13 ชิงที่ 3 KBW ชนะ KMB Beta 14-3
รุ่น 14 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ E-fit ชนะ SG 16-10, ชิงที่ 3 KJA ชนะ E-Fit Black 7-6 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ น้อยนพคุณ ชนะ SN ACADAME14G 21-1, ชิงที่ 3 KJAxACIS ชนะ รร.กาญจนาฯ ชัยภูมิ A 11-5
รุ่น 16 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ SK Ultimate Wolves ชนะ ส้มโคไงจะใครละ 16-11, ชิงที่ 3 E-FITxKKWL A ชนะ สตีฟ 9-8 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ น้อยนพคุณ ชนะ E-FITxKKWL 21-7, ชิงที่ 3 SN ACADAME16G ชนะ Godzilla 8-4
รุ่น 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ OSK ชนะ SN Academy 14-9, ชิงที่ 3 อัสสัมชัญโคราช ชนะ NBC 11-9 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ ร่มรื่นบนลานเมือง A ชนะ SN ACADAME18G A 18-14, ชิงที่ 3 SSW ชนะ SN ACADAME18G B 9-5
รุ่น 23 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ PKFOODxศูนย์ฝึกนาฝาย ชนะ OSK 19-18, ชิงที่ 3 อคซxศูนย์ฝึกนาฝาย ชนะ SK Rose Thorn 14-10 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ EDU SU Warrior ชนะ ราชประชานุเคราะห์51 14 - 13, ชิงที่ 3 FWBeer ชนะ ยี่ปุ่งคุงลี้ 7-5
รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ ภัทรเครื่องเย็น A ชนะ เพรชการาจ 21-8, ชิงที่ 3 SN Dad C ชนะ ภัทรเครื่องเย็น B 21-12 ประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ KJA ชนะ EDU SU Fighter 17-7, ชิงที่ 3 Foremost ชนะ แต้มผมอยู่ไหน 8 - 6
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 14 จะไปเยือนศรีสะเกษ ที่ โดมอเนกประสงค์ รร.สตรีสิริเกศ แข่งขันระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค.นี้