“น้องปิ๊ก” แฟนวีลแชร์บ่นยับ สะท้อนปัญหาผู้พิการดูบอลราชมังฯ ฝากผู้จัดสร้างมาตรฐาน ปฎิบัติเท่าเทียม

“น้องปิ๊ก” แฟนฟุตบอลทีมชาติไทย ผู้ใช้วีลแชร์ ซึ่งเดินทางไปชมทีมชาติไทย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันอังคาร ที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เล่าประสบการณ์ตรงถึงปัญหาการเข้าถึงพื้นที่สำหรับผู้พิการ โดยเฉพาะเรื่อง ทางลาด ห้องน้ำวีลแชร์ และการจัดพื้นที่สำหรับชมการแข่งขัน รวมถึงการจัดการและการปฏิบัติกับผู้ใช้วีลแชร์
เจ้าตัวโพสต์ว่า “ด้วยความเคารพจากที่ปิ๊กไปชมฟุตบอลไทยโดยเสียเงินค่าบัตรเองทุกแมทช์ ยกเว้นถ้าตัวเองได้เป็นพรีเซนเตอร์
ทีนี้หลายๆครั้งจะมีผู้พิการที่อยู่ในกกท.มาดูฟรี ซึ่งเขาก็จะมากันเป็นแก๊ง แล้วก็จะมีการ์ดมาคุม 2 คน ละบังคับให้ปิ๊กไปนั่งด้วยชิดๆกันเพื่อให้จนท.ถ่ายรูปไปสร้างภาพ แต่ปิ๊กหยิบบัตรขึ้นมาบอกว่าไม่ไป เพราะปิ๊กมาเอง จ่ายตังซื้อตั๋วเอง ( คือปิ๊กไม่ได้กวน ขวางโลก แต่ปิ๊กเดินทางไปสนามไม่ง่ายด้วยแพชชั่นล้วนๆ ดังนั้นอย่ามาหาผลประโยชน์จากปิ๊กฟรีๆ) การ์ดก็ไม่พอใจ ทีนี้พี่แกไม่ให้ขยับตัวไปไหนเลย จะคุยกับเพื่อนกับฝูง เรียกนักเตะก็โดนดุ พอตอนกลับ คนพิการที่ได้เข้าฟรีก็ถูกทรีทคนละแบบกะปิ๊ก มีรถกอล์ฟมารับลงจากทางลาดชันแล้ววันนี้ฝนตก ส่วนปิ๊กเข็นลงมาเองทั้งๆลื่นๆแบบนั้นแหล่ะ แต่ปิ๊กก็ลงมาได้อย่างปลอดภัย
จะสร้างภาพ จะทำอะไรก็ทำทางลาด ทำสนามให้มันได้มาตรฐานก่อนมั้ย มีห้องน้ำ มีทางลาดให้วีลแชร์สักที ยิ่งผู้พิการทางสายตาคือหมดสิทธิ์ดูเพราะไม่มีผู้บรรยาย
ถ้าสมาคมหรือฝ่ายจัดจะทรีทก็ควรทำให้มันเท่าเทียมกันค่ะ คนเสียตังเข้าไปดูอย่างลำบาก ส่วนคนดูฟรีชีวิต Vip เฉย บ่นมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ ไม่เห็นจะปรับปรุงอะไรเลย
ไปเชียร์ทีมชาติไทยค่ะ มีความสุขค่ะ แต่ไม่ได้เชียร์สมาคมค่ะ จบ
สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด นอกจากให้ปิ๊กเข้าชมฟรีทุกแมทช์แล้ว ยังให้ปิ๊กได้นั่งเชียร์ร่วมกับแฟนบอลทั่วๆไป เอนจอยไปด้วยกัน และดูแลปิ๊กอย่างดีมากๆ
ฝากไว้ให้คิด”