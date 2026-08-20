ใครไป HYROX มีสะดุ้ง ผู้เข้าร่วมโพสต์ติดโควิด เตือนนักกีฬา-กองเชียร์อย่าชะล่าใจ

หลังจบการแข่งขัน HYROX Bangkok 2026 ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีประเด็นให้ผู้ที่ไปร่วมงานต้องจับตา
ทั้งนี้ในกลุ่มชุมชน HYROX Thailand ได้มีผู้เข้าร่วมงานรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความแนะนำผู้ที่ไปร่วมงาน ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ ให้ตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังอาการ หลังเจ้าตัวเปิดเผยว่า ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากไปร่วมงาน
โพสต์ดังกล่าวระบุในลักษณะเตือนว่า“หลัง HYROX แนะนำว่าไปตรวจโควิดกันด้วยนะครับ ผมเป็นโควิดแล้ว”
ขณะที่ใต้โพสต์ยังมีผู้เข้าร่วมรายอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีทั้งคนที่ระบุว่าตรวจแล้วพบเชื้อ และบางรายบอกว่ามีอาการเจ็บคอหรือไม่สบายหลังจบการแข่งขัน รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนในกลุ่มเพื่อนอาจติดเชื้อในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเชื้อโควิดแพร่ระบาดจากการแข่งขัน HYROX โดยตรง และกรณีดังกล่าวเป็นเพียงประสบการณ์และข้อสังเกตที่ผู้เข้าร่วมงานนำมาแชร์กันบนโซเชียลมีเดีย ส่วนใครที่เดินทางไปร่วมงาน ไม่ว่าจะลงแข่งขันหรือมาเป็นกองเชียร์ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หรืออ่อนเพลีย การตรวจ ATK และสังเกตอาการตัวเองก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้รับมือได้อย่างเหมาะสม