“วิว” กรุยทางเข้า 16 คน แบดมินตันชิงแชมป์โลก 2026 “เมย์” เจ็บ “หมิว” ฉลุยชนมือ 4 โลก

"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โลกสมัยที่ 2 หลังตบเบียดเอาชนะ ดานีล ดูโบเวนโก มือ 57 ของโลก จากอิสราเอล 2-0 เกม 21-17, และ 21-19 ในเกมรอบ 32 คนสุดท้าย แบดมินตัน ชิงแชมป์โลก 2026 ที่อินเดีย
"วิว" อดีตแชมป์โลกปี 2023 และรองแชมป์โลกปี 2025 ผ่านเข้าสู่รอบสาม หรือ 16 คนสุดท้าย ไปพบกับ การ์เร็ต ตัน มือ 92 ของโลก จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งพลิกล็อกโค่น ลัคย่า เซ็น มือวางอันดับ 14 ของรายการ จากอินเดีย มาได้ 2-1 เกม
ประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์“ รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก และอดีตแชมป์โลก ปี 2013 ต้องถอนตัวไปอย่างน่าเสียดาย หลังได้รับบาดเจ็บต้องจนถอนตัวช่วงกลางเกมที่สอง
ในรอบ 32 คน ”เมย์“ ที่ดวล กับ อิชิกะ เจสวาล มือ 61 ของโลก จากสหรัฐอเมริกา เก็บเกมแรกได้ก่อนด้วย 21-13 แต่ "เมย์" จำใจถอนตัวในเกมที่สอง เพราะมีอาการบาดเจ็บ ขณะตามหลังคู่แข่ง 7-11 แต้ม ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบนี้ อย่างน่าเสียดาย
ส่วน ”หมิว“ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ผ่านเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย หลังตบเอาชนะ ชูอานนา หลี่ มือ 123 ของโลก จากนิวซีแลนด์ 2-0 เกม 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าไปดูกับ เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก
ประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสม 4 ของโลก พลิกสถานการณ์ จากที่เสียเกมแรกไปก่อน กลับมาเอาชนะ รูเบน กาเซีย กับ ลูเซีย โรดริเกซ คู่มือ 44 ของโลก จากสเปน ไปแบบสุดมัน 2-1 เกม 14-21 , 21-11 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบสาม หรือ 16 คู่ ไปพบ ยูชิ ชิโมกามิ กับ ซายากะ โฮโบระ คู่มือวางอันดับ 13 ของรายการ จากญี่ปุ่น