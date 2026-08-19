มิตรภาพลูกหนัง 40 ปี "ชาคริต" สร้างห้องนอนรอเพื่อนรัก ในวันที่ “เร” เดินทางไกลไม่มีวันกลับ

ไม่เพียงแต่วงการบังเทิงเท่านั้น แฟนกีฬาและแฟนลูกหนังไทย ต่างร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ เร แมคโดนัลด์ นักแสดงและพิธีกรระดับตำนานในวัย 49 ปี
หลายคนอาจจดจำเขาในฐานะไอคอนสายเที่ยวผู้รักการเดินทาง แต่ในสายกีฬา ชายมาดเซอร์คนนี้ คืออดีตนักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าฉกาจ ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพลูกหนังร่วมกับเพื่อนซี้อย่าง ชาคริต แย้มนาม ที่ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ด้วย
ย้อนกลับไปในวัยเด็ก ทั้งคู่ไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จากแสงสีในวงการบันเทิง แต่กอดคอสู้ชีวิตร่วมกันในสนามฟุตบอลขาสั้นตั้งแต่อายุเพียง 5-6 ขวบ ในฐานะนักเตะเยาวชนของ สมาคมธำรงไทยสโมสร ยอดทีมอะคาเดมี่ระดับตำนานของเมืองไทย
ไฮไลต์สำคัญคือการที่ "เร" ได้รับเลือกให้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีม นำทัพเพื่อนร่วมรุ่นรวมถึงชาคริต บินลัดฟ้าไปคว้าตำแหน่ง รองแชมป์โลก รุ่นอายุ 11 ปี ในศึกฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรายการ โกเธียคัพ ที่ประเทศสวีเดน
หลังจากผ่านหยดเหงื่อบนผืนหญ้า "เร" ได้ก้าวสู่วงการบันเทิงจนโด่งดัง และกลายเป็นคนเปิดประตูชักชวนเพื่อนสนิทจากสนามบอลอย่าง "ชาคริต" เข้ามาร่วมงานในรายการ "ทีนทอล์ค" จนกลายเป็นคู่หูดาวดังแห่งยุค 90 แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า 40 ปี ความผูกพันของทั้งคู่ไม่เคยจางหาย และถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกที่สนิทสนมกันราวกับถอดแบบคุณพ่อมาไม่มีผิดเพี้ยน
สิ่งที่ตอกย้ำความเป็น "เพื่อนแท้" คือเมื่อครั้งที่ ชาคริต รีโนเวทบ้านหรูมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เจ้าตัวตั้งใจออกแบบพื้นที่มุมตึกสีขาว ห้องริมสุดที่ติดหน้าต่างบานกว้างไว้ให้เป็นห้องนอนส่วนตัวของ “เร” เพื่อให้เพื่อนรักได้มีที่พักผ่อนเวลามาสังสรรค์ น่าเสียดายที่วันนี้แม้กัปตันทีมผู้รักการเดินทางจะออกเดินทางไกลอย่างไม่มีวันกลับ