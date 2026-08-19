ชบาแก้วยู-17 อัดสิงคโปร์ 6-0 คว้าแชมป์กลุ่มบี ลิ่วรอบรองฯ ดวลมาเลเซีย ศึกศรีกานดีเมอร์เดก้าคัพ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ณ ซูเปอร์ ซอคเกอร์ อารีนา คุดุส จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ ศรีกานดี เมอร์เดก้า คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามพบกับ สิงคโปร์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
สถานการณ์ สองเกมแรก ฟุตบอลหญิงไทย ชนะ อินโดนีเซีย บี และ จอร์แดน ทำให้มี 6 คะแนนเต็ม ส่วน สิงคโปร์ มี 3 แต้มจากสองนัดแรก เกมนี้ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอนปรับทัพโรเตชั่น ส่ง วิชญาดา วนสินธุ์ ประสานงานเกมรุกกับ ณัฐริกา ช่อจันทร์ คอยสนับสนุน ภิญญาภัทร ธรรมคุณเดชากุล ที่ยืนเป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมมาเพียง 8 นาที ไทย ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ณัฐริกา ช่อจันทร์ ยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูสิงคโปร์ มาเข้าทาง นันทิยา มีโพธิ์ ตามซ้ำจ่อๆเข้าไป
จากนั้นนาทีที่ 37 ไทย มายิงประตูหนีห่างเป็น 2-0 กวินธิดา กิขุนทด พาบอลหลบผู้เล่นสิงคโปร์ ก่อนยิงด้วยซ้ายตุงตาข่ายเข้าประตูไป
ช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่ 41 ไทย บวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 กวินธิดา กิขุนทด จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ วรันธร พงษ์โคกสี หลุดเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนยกบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูสิงคโปร์เข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังนาทีที่ 54 ไทย ยิงเพิ่มเป็น 4-0 กัญญาพัชร ม่วงอ่อน ตัวสำรองที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมา พาบอลหลบผู้เล่นสิงคโปร์เข้ากรอบเขตโทษ ก่อนยิงด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไป
ถัดมานาทีที่ 55 ไทย บวกสกอร์เพิ่มเป็น 5-0 ชญาภา ธนูชัย จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ กวินธิดา กิขุนทด หลุดเข้ากรอบเขตโทษ ก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
ท้ายเกมนาทีที่ 89 ไทย มาได้ประตูปิดกล่องเป็น 6-0 จากจุดโทษที่ กัญญาพัชร ม่วงอ่อน โดนผู้เล่นสิงคโปร์ทำฟาล์วในเขตโทษ และเป็นตัวรับหน้าที่สังหารไม่พลาดยิงเข้าประตูไปเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 เอาชนะ สิงคโปร์ 6-0 เก็บ 9 แต้มเต็ม พร้อมคว้าแชมป์กลุ่มบี ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ แบบไม่เสียประตู
โปรแกรมนัดต่อไปของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง Srikandi Merdeka Cup 2026 รอบรองชนะเลิศ พบกับ มาเลเซีย ณ สนาม ซูเปอร์ ซอคเกอร์ อารีนา คูดุส จังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Youtube : Srikandi Merdeka Cup