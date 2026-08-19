รัฐบาลระเบิดศึกไพรม์ มินิสเตอร์ส ยูธ คัพ เวทีปั้นดาวรุ่งฟุตบอล-วอลเลย์บอล จุดเริ่มต้นของความฝัน สู่ทีมชาติไทย

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทย ที่ผสานพลังสองชนิดกีฬายอดนิยมของประเทศ สู่การแข่งขันระดับเยาวชนสุดยิ่งใหญ่เท่าที่เคยมีมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลัง การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย แถลงข่าวโครงการ "ไพรม์ มินิสเตอร์ส ยูธ คัพ ( Prime Minister's Youth Cup )" อย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าเปิดเวทีสร้างนักกีฬาเยาวชนไทยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างฐานนักกีฬาคุณภาพตั้งแต่ระดับเยาวชน ภายใต้ระบบแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด ภูมิภาค จนถึงระดับชาติ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง Pavilion A ชั้น 8 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ กทม. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศ การพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ต่อยอดสู่ทำเนียบทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่น
โครงการ "ไพรม์ มินิสเตอร์ส ยูธ คัพ" ครอบคลุม 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล และ วอลเลย์บอล รวม 6 รุ่นการแข่งขัน ประกอบด้วย
- ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U14)
- ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U16)
- ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U18)
- ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U18)
- วอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15)
- วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15)
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี จะใช้ระบบแข่งขัน 4 STAGE เริ่มจากการแข่งขัน STAGE 1 คัดเลือกระดับอำเภอ ส่งต่อ STAGE 2 คัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จังหวัด รวมกับ ทีมออลสตาร์จังหวัด ที่จะรวบรวมคัดสรรนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่นนอกเหนือจากทีมแชมป์จังหวัด ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ ไปแข่งขันใน STAGE 3 ระดับภูมิภาค 12 โซน และปิดท้ายด้วยการแข่งขัน STAGE 4 ระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นการยกระดับและพัฒนานักกีฬาเยาวชนไทยในแต่ละรุ่นอายุ เป็นเวทีเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าและเสริมประสบการณ์อย่างมีมาตรฐาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในแต่ละรุ่นอายุต่อไป
ส่วน ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะจัดแข่งขันในรูปแบบลีกระดับภูมิภาค 4 โซน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นักฟุตบอลหญิงได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และสร้างฐานสำคัญและยกระดับการพัฒนาสู่ทีมชาติไทย ให้พร้อมสู่ระดับโลก
ขณะที่ การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง จะใช้รูปแบบการแข่งขัน 4 ระดับเช่นเดียวกัน เริ่มจากระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อสร้างระบบพัฒนานักกีฬาที่ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยการแข่งขันทั้ง 6 รุ่นจากสองชนิดกีฬา จะถ่ายทอดสดทาง BG Sports ใน Stage 4 ทุกคู่ รวมถึงคู่สำคัญใน Stage อื่นๆ อีกด้วย
การแข่งขัน "ไพรม์ มินิสเตอร์ส ยูธ คัพ" ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนานักกีฬาเยาวชนในแต่ละรุ่นอายุให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีนานาชาติ โดย ฟุตบอลชาย U14 เป็นการเปิดเวทีให้นักกีฬาเยาวชนได้เข้าสู่ระบบการแข่งขันแบบสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน FIFA U15 World Cup ขณะที่ รุ่น U16 จะเป็นเวทีเสริมความเแข็งแกร่งเพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขัน AFC U17 Asian Cup โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ FIFA U17 World Cup ส่วน รุ่น U18 จะเป็นฐานสำคัญสู่ AFC U20 Asian Cup และ FIFA U20 World Cup ซึ่งเด็กๆ และเยาวชนเหล่านี้จะก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มตัวเลือกที่เพียงพอสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคต
ด้าน ฟุตบอลหญิง รุ่น U18 มุ่งพัฒนานักกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย U20 โดยมีเป้าหมายในการคว้าโควตาจากรายการดังกล่าว ไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก U20 และต่อยอดสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่
ขณะที่วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง มุ่งพัฒนานักกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย U16 และต่อยอดสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก U17 ทั้งทีมชายและทีมหญิง
สำหรับ "ไพรม์ มินิสเตอร์ส ยูธ คัพ" ถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบการแข่งขันกีฬาเยาวชนไทย ด้วยการสร้างเส้นทางพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกภูมิภาคได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันที่ต่อเนื่อง เป็นระบบ และสร้างฐานข้อมูลนักกีฬาให้กับทีมชาติไทย ที่จะเชื่อมโยงสู่การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การคัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้าสู่ทำเนียบทีมชาติไทย
นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบให้กับวงการกีฬาไทยอย่างครอบคลุมทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน รวมถึงการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานระดับสากล โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากรในระบบฟุตบอลของประเทศไทยที่มีมากกว่า 1 ล้านคน และบุคลากรในระบบวอลเลย์บอลประเทศไทยที่มีมากกว่า 350,000 คน ทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานวงการฟุตบอลและวอลเลย์บอลให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ตามแนวคิด The Future Starts Here ทุกความฝัน เริ่มต้นที่นี่ Prime Minister’s Youth Cup
วอลเลย์บอลเยาวชน ทั้งชายและหญิง เปิดรับสมัคร 20 ส.ค. 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ volleyball.or.th และ แฟนเพจ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ส่วนฟุตบอลเยาวชนรวม 4 รุ่น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fathailand.org และ แฟนเพจ FA Thailand