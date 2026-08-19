ทีมชาติไทยเร่งฟื้นฟูร่างกายก่อนลุยรอบชิงฯอาเซียน คัพ 2026

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 15.30 น. ณ BGTC 3 จังหวัดปทุมธานี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบชิงชนะเลิศ เกมแรก ที่จะพบกับ ผู้ชนะระหว่าง เวียดนาม หรือ มาเลเซีย โดยก่อนการซ้อมครั้งนี้มีฝนตกมาอย่างหนัก ทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมออกไป 30 นาที ซึ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย และเรียกความฟิตเป็นหลัก
ก่อนการฝึกซ้อม วันชัย จารุนงคราญ แบ็คซ้ายของทีมกล่าวว่า "เมื่อวานเป็นเกมที่ไม่ง่าย เพราะสิงคโปร์ เขาอยากได้ประตู เราก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ ช่วงแรกก็อาจจะอึดอัด แต่พอเราได้ปรับเปลี่ยนแทคติก ก็เริ่มดีขึ้น อาจจะแพ้แต่เราก็เข้ารอบ เพราะเกมเหย้า-เกมเยือน เรามีสกอร์ที่ดีกว่า ชนะไป 4-3"
"เวียดนามอย่างที่รู้เขาเป็นทีมที่น่ากลัวและเป็นคู่แช่ง ส่วนมาเลเซียก็เป็นทีมทีดี วิ่งสู้ ถือว่าน่ากลัวทั้งคู่ ใครเข้ามา เรามองว่าน่ากลัวทั้งคู่ ความได้เปรียบ ผมมองว่าเป็นเกมแรก ถ้าเราเก็บชัยชนะนัดแรกได้ และยิงได้เยอะ เราก็จะได้เปรียบก่อนจะไปเยือน ถ้าเราไปเล่นบ้านเขา มีแฟนบอล สนามและปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึกกดดัน แต่เราเล่นในบ้านเราก็ต้องพยายามข่มเขาก่อน ขอฝากแฟนบอลทุกท่าน ไม่ว่าจะในสนาม หรือหน้าทีวี ก็ขอให้ให้กำลังใจเราเยอะๆ จะพยายามคว้าแชมป์รายการนี้มาครองให้ได้"
ด้าน พิชิตชัย เศียรกระโทก กองหลังของทีมกล่าวว่า "ดีใจครับที่ทีมชาติไทยเราผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เมื่อวานก็เป็นเกมที่หนัก ส่วนตัวก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคน เพราะทุกคนก็ทำงานหนัก ผมเองก็เคารพในการตัดสินใจของฮัดสัน ผมยังคงทำงานหนักในทุกวัน"
"โค้ชก็บอกให้ผมทำงานหนักต่อไป และจะได้รับโอกาสแน่นอน เกมรอบชิงชนะเลิศ ก็เป็นเกมที่ยากแน่นอน เพราะมาเลเซีย ก็เคยเจอกันมาแล้ว เวียดนามยังไม่เคยเจอ ก็ยอมรับว่าเป็นงานที่ยาก เพราะรอบชิงก็ใส่เกินร้อย ทุกคนก็อยากได้แชมป์ เกมแรกเราได้เล่นในบ้าน เพราะเรื่องการเดินทาง ได้พักเยอะกว่า 1 วัน ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามพวกเรา และคอยให้กำลังใจ อยากให้เข้ามาเชียร์ในสนาม ถ้าไม่สะดวกก็ติดตามการถ่ายทอดสดด้วยครับ ขอบคุณครับ"
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบชิงชนะเลิศ ไทย รอพบผู้ชนะระหว่าง เวียดนาม-มาเลเซีย ในวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยซื้อบัตรได้ที่ >> https://ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_aseancup2026