"โมนาโก" ฉีกสัญญา "ป็อกบา" บาดเจ็บซ้ำซ้อน

โมนาโก สโมสรของ ลีก เอิง ฝรั่งเศส ยกเลิกสัญญา พอล ป็อกบา เรียบร้อยแล้ว หลังได้รับบาดเจ็บซ้ำซ้อน ระหว่างเรียกความฟิต
ป็อกบา วัย 33 ปี หวังกอบกู้ชื่อเสียง หลังติดแบน 18 เดือน ข้อหาถูกตรวจพบสารกระตุ้น แต่ลงเล่นแค่ 6 เกมตลอดฤดูกาล 2025-26 โดยรับค่าจ้างสัปดาห์ละ 44,000 ปอนด์ (มากกว่า 1.97 ล้านบาท)
อดีตผู้เล่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ยูเวนตุส บาดเจ็บตรงหัวเข่า หลังลงเตะพรีซีซันแค่ 45 นาที และเจ็บซ้ำตรงต้นขาสัปดาห์ที่แล้ว
ล่าสุด โมนาโก ยืนยันแล้วว่าตกลงแยกทางกับ ป็อกบา ด้วยดี ก่อนครบสัญญาที่เหลืออีก 1 ปี
ข่าวคราวปล่อยตัว ป็อกบา เป็นฟรีเอเจนต์ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน นับตั้งแต่ ซูเลย์ ภรรยาวัย 33 ปี ปกป้องสามี หลังถูกเกรียนออนไลน์แซะว่า ควรแขวนสตั๊ด
ซูเลย์ โพสต์ข้อความ "สำหรับทุกคนที่แซะว่า พอล ควรแขวนสตั๊ดหรือกลับมาเล่นฟุตบอลเพื่อเงิน ขอบอกชัดๆ เลยว่า คนเดียวที่รู้ว่าเขาจะเลิกเล่นเมื่อไร คือ พระเจ้า"
"และสำหรับคนที่แซะว่าเขากลับมาเพื่อเงิน เชื่อฉันสิ เรามีเงินเหลือเฟืออยู่แล้ว ขอบคุณพระเจ้า"
"โซเชียล มีเดีย ยอมรับทุกอย่าง ใครๆ สามารถนั่งหน้าจอแล้วพิมพ์อะไรก็ได้ตามใจ ทั้งดูถูกคนอื่น, ตั้งคำถามถึงเจตนาของพวกเขา โดยลืมไปว่ามีคนจริงๆ อีกฝ่ายหนึ่งมองเห็น"
"สำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าเขามีอะไรต้องพิสูจน์อีก ขอเตือนว่าเขาทำตามความฝันของนักฟุตบอลทุกคนบนโลกได้แล้ว เขาเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศส"
ซูเลย์ เป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ชาวโบลิเวีย พบรักกันเมื่อปี 2017 แล้วแต่งงานกันอีก 2 ปีต่อมา มีลูกชาย 2 คน อายุ 7 และ 6 ขวบ
"เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เชื่อว่า ป็อกบา ได้รับข้อเสนอจากสโมสรของ เมเจอร์ ลีก ซ็อคเกอร์ (MLS) สัปดาห์ที่แล้ว