“มาดามแป้ง” ต่อสายตรงถึงทรูฯ ขอยิงสดช้างศึกผ่านฟรีทีวีเกมนัดชิงฯอาเซียนคัพ 2026

หลังทีมชาติไทย ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล อาเซียน คัพ 2026 ได้สำเร็จ ล่าสุด “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ต่อสายพูดคุยกับ องอาจ ประกาศกัมล ผู้บริหารทรูวิชั่นส์ เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการนำเกมนัดชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 เกม มาถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมผ่านทางฟรีทีวี
ทั้งนี้ในเบื้องต้นยัง ไม่มีการยืนยันว่าบรรลุข้อตกลงแล้วหรือไม่ เนื่องจากต้องมีการพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม โดยทางทรูฯ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาถึงแนวทางที่เป็นไปได้
งานนี้แฟนบอลไทยคงต้องลุ้นกันต่อว่า นัดชิงชนะเลิศ อาเซียน คัพ 2026 เกมแรก วันเสาร์ ที่ 22 ส.ค.นี้ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน แฟนๆจะได้ดูช้างศึกลงเล่น ผ่านทางฟรีทีวีทั้งประเทศหรือไม่