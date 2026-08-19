แมนฯ ยูจ่อปิดดีล "บาเลบา" 65 ล้านปอนด์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จ่อปิดดีลซื้อ-ขาย คาร์ลอส บาเลบา มิดฟิลด์ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ค่าตัว 65 ล้านปอนด์ (มากกว่า 2,900 ล้านบาท)
การเจรจาคว้า นักเตะทีมชาติแคเมอรูน เริ่มกันใหม่ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังทราบความชัดเจนเรื่องอาการเจ็บเอ็นข้อเท้าระหว่างเกมพรีซีซัน พบ สตราสบูร์ก ต้นเดือนสิงหาคม ไม่รุนแรงอย่างที่คาดไว้
โดยคาดว่า บาเลบา จะฟิตสมบูรณ์สิ้นเดือนกันยายนนี้ และเตรียมเซ็นสัญญาค้าแข้งที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ถึงปี 2031
กองกลางวัย 22 ปี เป็นเป้าหมายของ ยูไนเต็ด ตั้งแต่ปี 2025 แต่สโมสรปฏิเสธสู้ราคา 75 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,360 ล้านบาท) แถมยังฟอร์มตกครึ่งซีซันหลัง 2025-26 ทำให้ "ปิศาจแดง" กล้าลงทุนพิจารณาจากอายุ
บาเลบา ย้ายจาก ลีลล์ สู่ถิ่นเอเม็กซ์ สเตเดียม ราคาเพียง 23 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,030 ล้านบาท) เมื่อปี 2023 แล้วพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นกองกลางอนาคตไกลคนหนึ่งระดับลีกสูงสุดของอังกฤษ
พละกำลังและความสามารถด้านการแก้เพรสซิง (บีบพื้นที่) ทำให้ บาเลบา กลายเป็นขุนพลตัวหลักของ "นกนางนวล" ยุคโรแบร์โต เดอ แซร์บี กุนซือชาวอิตาเลียน ก่อน ฟาเบียน เฮอร์เซเลอร์ เข้ามาคุมทีมแทนปี 2024