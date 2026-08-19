“ยอดไอคิว" ซัดเกรียนหงาย หลังโดนแซะฉีดสเตียรอยด์เพิ่มกล้าม ท้าเช็กผลตรวจ ONE ไร้สารกระตุ้น

ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" นักชกดาวรุ่งฟอร์มแรงในศึก ONE Championship โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามากล่าวหาว่าตนเองใช้ทางลัด ฉีดสารสเตียรอยด์เพื่อสร้างกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายใหญ่โตขึ้นผิดหูผิดตา
ทั้งนี้ ยอดไอคิว ได้โพสต์รูปภาพโชว์ซิกแพคและกล้ามแขนที่แน่นปึ้ก พร้อมระบุข้อความชี้แจงอย่างชัดเจนว่า "ล่าสุด! มีคนคอมเม้นว่าผม-ฉีดสารสเตียรอยด์ แล้วรั่วเลย ไฟต์ที่ผมชกกับเคียมรันทางรายการ ONE ได้สุ่มตรวจเป็นที่เรียบร้อยครับ (ไร้สารกระตุ้นในร่างกายคับผม) - ไม่คิดบ้างเลยหรอ ว่าผมจะกินดีบำรุงถึงและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม #ผมแค่ระเบ๊าะเจีย
จากโพสต์ดังกล่าว ยอดไอคิว ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการอ้างอิงถึงไฟต์ล่าสุดที่เจ้าตัวเอาชนะ เคียมรัน นาบาติ ยอดมวยไร้พ่าย ในศึก ONE Championship ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่มีมาตรการสุ่มตรวจสารกระตุ้นที่เข้มงวดและได้มาตรฐานสากล โดยผลการสุ่มตรวจของเจ้าตัวนั้นผ่านฉลุย ไร้สารต้องห้ามทุกชนิดในร่างกาย และตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มคนที่จับผิดว่า ยุคนี้วงการมวยไทยพัฒนาไปไกลมาก การที่เขามีสรีระที่หนาและแข็งแกร่งขึ้น เป็นผลมาจากการมีวินัยในการดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องโภชนาการ (การกินดีบำรุงถึง) รวมไปถึงการนำ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" และการเล่นเวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ทั้งนี้ ยอดไอคิว ได้โพสต์รูปภาพโชว์ซิกแพคและกล้ามแขนที่แน่นปึ้ก พร้อมระบุข้อความชี้แจงอย่างชัดเจนว่า "ล่าสุด! มีคนคอมเม้นว่าผม-ฉีดสารสเตียรอยด์ แล้วรั่วเลย ไฟต์ที่ผมชกกับเคียมรันทางรายการ ONE ได้สุ่มตรวจเป็นที่เรียบร้อยครับ (ไร้สารกระตุ้นในร่างกายคับผม) - ไม่คิดบ้างเลยหรอ ว่าผมจะกินดีบำรุงถึงและใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยทำให้ร่างกายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม #ผมแค่ระเบ๊าะเจีย
จากโพสต์ดังกล่าว ยอดไอคิว ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการอ้างอิงถึงไฟต์ล่าสุดที่เจ้าตัวเอาชนะ เคียมรัน นาบาติ ยอดมวยไร้พ่าย ในศึก ONE Championship ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่มีมาตรการสุ่มตรวจสารกระตุ้นที่เข้มงวดและได้มาตรฐานสากล โดยผลการสุ่มตรวจของเจ้าตัวนั้นผ่านฉลุย ไร้สารต้องห้ามทุกชนิดในร่างกาย และตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มคนที่จับผิดว่า ยุคนี้วงการมวยไทยพัฒนาไปไกลมาก การที่เขามีสรีระที่หนาและแข็งแกร่งขึ้น เป็นผลมาจากการมีวินัยในการดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องโภชนาการ (การกินดีบำรุงถึง) รวมไปถึงการนำ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" และการเล่นเวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ