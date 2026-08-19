“อาคิรา” ดาวรุ่งนักฟันดาบไทย คว้า 1 ทอง 1 เงิน ศึกนานาชาติ SEAFF ที่มาเลเซีย

ทัพนักกีฬาฟันดาบเยาวชนไทย สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬาฟันดาบสากลระดับภูมิภาค รายการ SEAFF Minime and Junior and Cadet Championships 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–14 สิงหาคม 2569 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยรายการนี้ มีนักกีฬาระดับยุวชนจากกว่า 8 ประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมชิงชัยเพื่อพัฒนาฝีมือกันอย่างคึกคัก
ไฮไลต์สำคัญของทีมฟันดาบสากลไทย อยู่ที่ผลงานของ อาคิรา เอกสาตรา ตัวแทนนักกีฬายุวชนทีมชาติไทย จากสมาคมกีฬาฟันดาบสากลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ที่ระเบิดผลงานเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม โชว์ลีลาชั้นเชิงการใช้ดาบเด็ดขาดและแท็กติกที่ชาญฉลาด ก่อนจะคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยได้ถึง 2 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง ประเภทดาบเอเป้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง และ 1 เหรียญเงิน ประเภทดาบเอเป้ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง
สำหรับการคว้าชัยในครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำความภาคภูมิใจมาสู่สมาคมกีฬาฟันดาบสากลแห่งประเทศไทยฯ และแฟนกีฬาชาวไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการฉายแววความสามารถของดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในระดับนานาชาติในอนาคตอีกด้วย