เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ฯ เป็นประธานพิธีปิด “Thai Domestic Power – Kids’ Athletics 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร ชนิดกีฬากรีฑา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “Thai Domestic Power – Kids’ Athletics 2026” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
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โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พลตำรวจโท รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ อุปนายกอาวุโสสมาคมกีฬากรีฑาฯ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี
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โครงการ “Thai Domestic Power – Kids’ Athletics 2026” ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ "โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วม โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดตาก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) จังหวัดบุรีรัมย์
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ในการนี้ประธานในพิธียังได้มอบอุปกรณ์ Kids’ Athletics มาตรฐานตามหลักกรีฑาโลก ให้แก่ผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 5 ภาค และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนการนำอุปกรณ์และองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย หลังจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 480 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและการพัฒนาตนเอง
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โครงการ “Thai Domestic Power – Kids’ Athletics 2026” จัดโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการส่งเสริมกรีฑาจากระดับฐานราก มุ่งพัฒนาทักษะด้านกรีฑาของเด็กอายุ 8–12 ปี วิ่ง ทุ่ม พุ่ง ขว้าง ตามมาตรฐานกรีฑาโลก ควบคู่กับการสร้างระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา และการทำงานเป็นทีม พร้อมขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านทักษะ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางการกีฬา ตลอดจนพัฒนาครู ผู้ฝึกสอน และบุคลากรด้านกีฬาให้มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานสากล
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นอกจากนี้ยังดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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สำหรับการแข่งขันในปีนี้ดำเนินการครอบคลุม 5 ภูมิภาค มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 100 ทีม มีผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนจำนวน 101 คน และมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้ช่วยผู้ตัดสินเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 1,200 คน ก่อนคัดเลือกเหลือ 48 โรงเรียน เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนากรีฑาไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน พร้อมสร้างโอกาสในการค้นหาและพัฒนานักกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวต่อไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของวงการกีฬาไทย สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต