“อิม” คว้าเงินเทควันโดเพรสซิเดนท์คัพ “ไออ้อน”​ ช่วยหยิบทองแดง

"อิม" พัชรกัญน์ พูลเกิด พลาดท่าพ่ายสาวโสมขาว คว้าเหรียญเงิน ขณะที่ "ไออ้อน" กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ หยิบเหรียญทองแดง ในศึกเทควันโด รายการ เพรสซิเดนท์ คัพ 2026 ที่ปากีสถาน
การแข่งขันรายการ เพรสซิเดนต์ คัพ 2026 (8th WT President's Cup Asian Region 2026) ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เปิดฉากวันแรก มีนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ลงสนาม 3 คน ปรากฏว่า จอมเตะไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน กับ 1 เหรียญทองแดง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.หญิง "อิม" พัชรกัญน์ พูลเกิด รอบแรก ชนะ สุลตาน มาลีฮา จากปากีสถาน 2-0 ยก, รอบ 2 ชนะ ลี เย-จี จากเกาหลีใต้ 2-1 ยก, รอบรองชนะเลิศ ชนะ บัวฮาโนวา นูเรย์ จากคาซัคสถาน 2-1 ยก ทว่า รอบชิงชนะเลิศ แพ้ ลี ซี วู จากเกาหลีใต้ 1-2 ยก ทำให้คว้าเหรียญเงินมาครอง
ขณะที่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 74 กก.ชาย "ไออ้อน" กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ รอบแรก ชนะ มูฮัมหมัด อาดีล จากปากีสถาน 2-0 ยก, รอบ 2 ชนะ เยอร์เกช เบคัสซีล จากคาซัคสถาน 2-0 ยก, รอบ 3 ชนะ คารีม ลาอิด จากจอร์แดน 2-0 ยก และรอบรองชนะเลิศ แพ้ ราดิน ไซนารี จากอิหร่าน 0-2 ยก ทำให้คว้าเหรียญทองแดง
ส่วนรุ่นน้ำหนัก 73 กก.ขึ้นไปหญิง "ลูกแก้ว" กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น แพ้ ฮานา ซาร์รินคามาร์ จากอิหร่าน 0-2 ยก ตกรอบ 2