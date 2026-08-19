"มูเซียลา" ป่วยโรคชักเหม่อ หมดสติคาสนาม 2 เกมติด

จามาล มูเซียลา มิดฟิลด์ บาเยิร์น มิวนิก แถลงกำลังรับการรักษาระบบประสาทผิดปกติ หลังหมดสติระหว่างการแข่งขันครั้งที่ 2 ภายในเวลา 4 วัน
วันอังคารที่ผ่านมา (18 ส.ค.) มูเซียลา หมดสติหลังลงเล่นเป็นสำรองแค่ 6 นาที ในแมตช์อุ่นเครื่องชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-2
กองกลางวัย 23 ปี ออกอาการวิงเวียน ขณะทีมแพทย์ปฐมพยาบาล และถูกพยุงออกจากสนาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเกมพรีซีซัน ชนะ อาร์เบ ไลป์ซิก 3-1 ที่กรุงมิวนิก วันเสาร์ที่ผ่านมา (15 ส.ค.)
ล่าสุด นักเตะทีมชาติเยอรมนี ออกแถลงบนเพจ "อินสตาแกรม" สื่อสังคมออนไลน์ คลายความกังวลของแฟนๆ "ผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคชักแบบเหม่อลอยระยะสั้น ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท"
"อาการป่วยนี่นำไปสู่เหตุการณ์เมื่อเร็วๆ นี้เหมือนวันเจอ ไลป์ซิก และ ไฮเดนไฮม์ ตอนแรกผมรู้มันดูน่ากลัว แต่สำหรับผมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน"
"ผมได้รับการดูแลอย่างดีของทีมแพทย์ และมองแง่บวก สโมสรบาเยิร์นฯ, ครอบครัว และเพื่อนๆ อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจผมเสมอ"
ก่อนหน้า มูเซียลา พักยาว 6 เดือนฤดูกาล 2025-26 เนื่องจากข้อเท้าหักระหว่างศึกฟีฟา คลับ เวิลด์ คัพ 2025 แต่คืนสนามครึ่งซีซันหลัง และลงเล่นตัวจริงให้ "อินทรีเหล็ก" 3 จาก 4 เกมฟุตบอลโลก 2026