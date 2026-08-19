ส.กีฬาทางน้ำ ส่ง 29 นักกีฬาสู้ศึกว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงแชมป์อาเซียนที่ฟิลิปปินส์

ตามที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ส่งเข้ารวมการแข่งขันว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ครั้งที่ 4( 4th Southeast Open Water Swimming Championships) ณ เมืองโบราไกย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 20–23 สิงหาคม 2569
ล่าสุดเมื่อกลางดึก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย นักกีฬา 29 คน ผู้ฝึกสอน 8 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี นายวรพงศ์ พัชรวิชญ์ ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ เดินทางไปส่ง ทีมว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมให้โอวาทของให้นักกีฬาลงแข่งขันและแสดงศักยภาพของนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ไทยในเวทีระดับภูมิภาคในการแข่งขันให้เต็มที่ โดยมี นายวินัย สินปัญญาสิริ เป็นผู้จัดการทีม
สำหรับ นักกีฬาชาย 15 คน ประกอบด้วย สุรดิษ สุพรรณคง,นิธิศ สิริสุงรรณกิจ,ธนัท หล่อทองล้อม,มารุจ แก่นนาค,วรภัคพงศ์ รัชตเทวินทร์,กิตตินันท์ โชติษฐยางกูร,ธนัท แก้วเกิด,ธีรัช เสาวคนธ์,กฤชฐิ์วรรษ นิปัจการนันท์ ,มณฑล สิทธิชัย,ศักดิโชติ ทะละวงศ์,กันตพงศ์ พลเยี่ยม,ธณัท ทองเชียง,กวิน สุขเหมือน และ ภวัต ปิติชาญปรีชา
นักกีฬาหญิง 14 คน ประกอบด้วย ฐิติรัตน์ พรหมศิลป์,พรณภัทร กาเจริญ,หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล,ปารณีย์ ศรีสุข,พิชญนาถ กิตติวรกิจ,เยาวเรศ สรธิภักดี,ศุภสิตา นราภิรมย์,อารียา สว่างมั่น
,ชนม์พัศนภ ชาติสุวุฒิ,ปณษร อาชายินดี ,ปัณฑิตา สิปปอักษร ,กัลชนา ก้อนทรัพย์,ธณัฐยนันทน์ เกิดกรุง และ พิชญาภา อนันตาวะระ.