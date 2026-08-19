“โปรดปราน” นั่งผู้ว่าการกกท.คนใหม่ รอมติครม.เคาะต้นเดือน ก.ย.

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2569 ที่ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา วาระสำคัญของการประชุมคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. คนใหม่แทนที่ของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ 30 เดือนกันยายนนี้ โดย บอร์ด กกท. มีติเลือก นางโปรดปราน สมานมิตร รับตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. คนต่อไปเป็นคนที่ 14 พร้อมกับเป็นผู้ว่าการ กกท.หญิงคนแรกของประเทศไทย
หลังการประชุม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กกท. เปิดเผย หลังจากคณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ กกท. ได้เปิดรับสมัครก็มีผู้สมัครมา 10 ราย และผ่านคุณสมบัติ 2 คนคือ นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ที่ได้เข้ากระบวนการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ นางโปรดปราน สมานมิตร และก็ได้นำรายชื่อทั้ง 2 คนให้คณะกรรมการเห็น ที่ประชุมก็ได้ให้ความเห็นชอบเลือก นางโปรดปราน สมานมิตร เป็นผู้ว่าการ กกท. คนต่อไป
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดผลตอบแทนและร่างสัญญาจ้างของผู้ว่าการ กกท. ให้เป็นไปตามระเบียบ เสร็จจากนี้แล้วก็จะนำรายชื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้ความเห็นชอบ ถ้าไม่มีอะไรก็จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ ตนเองในฐานะรองนายกที่กำกับดูงานด้านกีฬา ก็มีความเห็นว่า ตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ตามหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศให้ได้
“ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ กีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ กีฬาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ กีฬาไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่เป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมาก และมีส่วนสร้างรายได้ให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น ส่วนตัวผมย้ำเน้นว่ากีฬาต้องไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้มากที่สุด วันนี้เรื่องการส่งเสริมกีฬาผมก็อยากให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ให้ทุกจังหวัดได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการกีฬาร่วมกัน เพราะว่าการที่เราจะได้นักกีฬามันไม่อยู่เฉพาะกรุงเทพมหานคร นักกีฬาต้องอยู่ทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นทุกจังหวัดเองก็ต้องมีการกระตุ้นการส่งเสริมการกีฬาในแต่ละจังหวัด ไปตามลำดับสู่ความเป็นเลิศ ไปสู่ระดับประเทศ ระดับชาติต่อไป“