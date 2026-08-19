“JAS-Monomax” พร้อมยิงสดพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026/27 โปรแกรมเปิดสนาม

คอบอลทั่วประเทศเตรียมระเบิดความมันกันแบบนันสต็อป เพราะ JAS-Monomax พร้อมเสิร์ฟศึกฟุตบอลยิ่งใหญ่ของโลก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 กับโปรแกรมเปิดสนาม เพียงสัปดาห์แรกความเดือดลุกโชนให้แฟนบอลชาวไทยได้ลุ้นแบบไม่มีพัก! ตลอด 3 วันเต็ม แบบ “ห้ามกะพริบตา” เพราะนอกจากจะได้เห็น 3 ทีมน้องใหม่อย่าง โคเวนทรี ซิตี้, อิปสวิช ทาวน์ และ ฮัลล์ ซิตี้ กลับคืนสู่สนามพรีเมียร์ลีกแล้ว ยังมีบรรดาทีมใหญ่ลงสนามกันพร้อมหน้า ตั้งแต่ คืนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 ลากยาวถึง วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 รวม 10 คู่ ให้แฟนบอลได้ลุ้นกันแบบต่อเนื่อง ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมฟรีได้ทาง ช่อง Monomax Sports TV
Monomax ถ่ายทอดสดเกมแรกของซีซั่น อาร์เซนอล ดวล โคเวนทรี ซิตี้ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 02.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569) เกมนี้ “ปืนใหญ่” ในฐานะแชมป์เก่าต้องออกสตาร์ทให้สมราคา ขณะที่โคเวนทรีกลับคืนพรีเมียร์ลีกในรอบ 25 ปีและได้เจองานใหญ่ทันทีตั้งแต่นัดแรก เป็นบททดสอบว่าทีมน้องใหม่จะรับมือความกดดันบนเวทีลีกสูงสุดได้ดีแค่ไหน
เข้าสู่ วันเสาร์ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น. Monomax ยิงสด ฮัลล์ ซิตี้ ดวล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งานนี้ “เสือโคร่ง” ได้ประเดิมพรีเมียร์ลีกต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง แต่ต้องรับมือ “ปีศาจแดง” ที่กำลังเริ่มต้นฤดูกาลเต็มตัวภายใต้ ไมเคิล คาร์ริค งานนี้น้องใหม่มีทีเด็ดหรือผีแดงจะเดินหน้าคว้า 3 แต้ม ต้องติดตาม ต่อด้วย เวลา 21.00 น. ถึงคิวของเกมที่มีความหมาย เอฟเวอร์ตัน ดวล คริสตัล พาเลซ เกมนี้น่าจะเป็นการวัดกันที่ความแน่นอนในแดนกลางและประสิทธิภาพเกมสวนกลับ เวลาเดียวกัน อิปสวิช ทาวน์ เปิดบ้านพบ ซันเดอร์แลนด์ เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตาเพราะเป็นการเปิดตัวของอิปสวิชในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง ขณะที่ซันเดอร์แลนด์เป็นหนึ่งในทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเช่นกัน ขณะที่อีกสนาม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านรับ ลีดส์ ยูไนเต็ด เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจในเชิงแท็กติก โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง Monomax Sports TV ก่อนปิดท้ายคืนวันเสาร์ เวลา 23.30 น. ทีม เบรนท์ฟอร์ด ดวล ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ อีกหนึ่งคู่ที่น่าจะได้เห็นเกมรุกเปิดแลกกันสนุก
ขยับเข้าสู่ วันอาทิตย์ 23 สิงหาคม 2569 ยังเดินหน้าต่อแบบไม่มีพัก เวลา 20.00 น. ทีม ไบรท์ตัน ดวล แอสตัน วิลลา สองทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องฟุตบอลมีระบบ เกมนี้น่าจะวัดกันที่แดนกลางและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้าย เวลาเดียวกัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดเอติฮัด สเตเดียมรับ บอร์นมัธ “เรือใบสีฟ้า” ได้เล่นในบ้าน เป้าหมายชัดเจนคือ 3 แต้ม แต่บอร์นมัธพร้อมใช้ความคล่องตัวและเกมสวนกลับสร้างปัญหาให้เจ้าถิ่น โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง Monomax Sports TV ต่อที่ เวลา 22.30 น. กับไฮไลต์ประจำคืนวันอาทิตย์ เมื่อ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ดวล ลิเวอร์พูล เกมใหญ่ที่มีทั้งประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและการวัดระดับทีมลุ้นหัวตาราง โดยลิเวอร์พูลเริ่มต้นยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของ อันโดนี อิราโอลา เกมนี้จึงน่าจะเป็นบททดสอบเกมรับของทั้งสองฝ่าย และเป็นหนึ่งในคู่ที่แฟนบอลไม่ควรละสายตา
ก่อนปิดสัปดาห์แรกในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569) ศึกเกมลอนดอนดาร์บีที่น่าจับตาเป็นพิเศษ ฟูแล่ม ดวล เชลซี “สิงห์บลูส์” เปิดฤดูกาลภายใต้กุนซือคนใหม่อย่าง ชาบี อลอนโซ ซึ่งกำลังเริ่มสร้างทีมในแบบของตัวเอง หลังผ่านประสบการณ์คุมทีมระดับท็อปมาแล้ว เกมเยือนฟูแล่มจึงเป็นบททดสอบแรกอย่างเป็นทางการว่าแนวทางฟุตบอลของอลอนโซจะถูกนำมาใช้กับพรีเมียร์ลีกได้อย่างไร รับชมทางสตรีมมิ่ง Monomax
สัปดาห์แรกยังเดือดขนาดนี้ แฟนบอลไม่ควรพลาดติดตามชมถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ ความคมชัดระดับ 4K ถึง 3 คู่ ได้แก่ อาร์เซนอล ดวล โคเวนทรี ซิตี้, ฮัลล์ ซิตี้ ดวล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ดวล ลิเวอร์พูล ให้ได้สัมผัสเกมแบบเต็มตาเต็มอารมณ์ ทาง Monomax และสามารถสมัครแพ็คเกจ Sports Premium ราคา 5,999 บาท/ปี สามารถดูพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ ได้ที่ https://www.monomax.me